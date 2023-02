L’État de New York frappé par le tremblement de terre le plus violent depuis des décennies (VIDÉOS)

Le tremblement de terre de magnitude 3,8 s’est produit près de Buffalo lundi

Buffalo, la deuxième plus grande ville de l’État américain de New York, a été secouée lundi par un séisme de magnitude 3,8. La secousse a été la plus puissante de la région depuis quatre décennies mais n’a causé aucun dégât matériel, ont indiqué les autorités locales.

Selon l’United States Geological Survey (USGS), près de 3 000 résidents locaux ont ressenti le tremblement de terre, qui s’est produit vers 6 h 15. Il a frappé 1,24 miles (2 km) à l’est-nord-est de West Seneca, une banlieue de Buffalo, avec une profondeur de 1,86 miles (3 km).

La gouverneure Kathy Hochul a publié un tweet confirmant le tremblement, écrivant que «aucun dommage n’a été signalé pour le moment.”

Le sous-commissaire du département de la sécurité intérieure et des services d’urgence du comté d’Erie, Gregory J. Butcher, a déclaré que des ondes de choc avaient été ressenties aussi loin au nord que Niagara Falls et à Orchard Park au sud.

Depuis ce matin à Buffalo NY. 3,8 tremblement de terre pic.twitter.com/CLHYx5o3g1 — inka_qhapaq_saucy (@luis_insausti) 6 février 2023

Le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a décrit le tremblement de terre comme un sentiment “comme si une voiture avait percuté ma maison à Buffalo”, ajoutant qu’il avait « J’ai sauté du lit.”

Petit clip du tremblement de terre en #Buffle pic.twitter.com/kyprxfNOyo – HingleMcCringleberry (@CWaley) 6 février 2023

Yaareb Altaweel, sismologue au National Earthquake Information Center, a été cité par NBC News comme disant que les tremblements de terre “arriver tout le temps» dans le nord-est des États-Unis.

Voici une autre vidéo Ring qui nous a été envoyée par Marc à Allentown. #BuffaloEarthquake2023 pic.twitter.com/yYMU0gt6wQ – WBEN NewsRadio 9h30 (@WBEN) 6 février 2023

Depuis 1983, les sismologues ont enregistré 24 secousses supérieures à une magnitude de 2,5 dans la région de West Seneca, celle de lundi étant la plus puissante.

Lundi également, un tremblement de terre de magnitude 7,8 a fait des ravages à des milliers de kilomètres en frappant le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Moins de 12 heures plus tard, une réplique de magnitude 7,5 a frappé dans la même zone.

EN SAVOIR PLUS: L’impact mondial du tremblement de terre massif de Türkiye révélé

Selon les derniers rapports, la catastrophe naturelle a fait plus de 4 000 morts, et le nombre de morts devrait encore augmenter à mesure que les sauveteurs nettoient les décombres.