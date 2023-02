L’état de l’Union de Biden pour vanter les victoires politiques sur l’économie

Le président Joe Biden utilisera son deuxième discours sur l’état de l’Union mardi pour rappeler aux Américains comment leur vie s’est améliorée au cours de ses deux premières années au pouvoir, alors qu’il tente de faire face au pessimisme dans le pays et de naviguer dans la politique délicate d’un nouveau divisé Washington.

Plutôt que de présenter de nouvelles propositions politiques majeures, Biden devait consacrer une grande partie de son discours à souligner ses efforts au cours des deux dernières années pour créer des emplois, lutter contre l’inflation et améliorer les infrastructures du pays. Le discours intervient alors que Biden affine son discours aux électeurs avant son annonce prévue dans les prochains mois qu’il briguera un autre mandat malgré les frustrations des électeurs quant à la direction de la nation.

“La semaine prochaine, je ferai un rapport sur l’état de l’Union”, a déclaré Biden vendredi après un rapport sur l’emploi plus fort que prévu qui a vu le taux de chômage chuter au plus bas niveau en plus de 53 ans. “Mais aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer que l’état de l’Union et l’état de notre économie sont solides.”

Les propos de Biden depuis la tribune de la Chambre se dérouleront dans un contexte très différent de celui d’il y a un an. Les républicains contrôlent désormais la chambre, ce qui rend peu probable qu’une législation importante atteigne le bureau de Biden. Le GOP nouvellement habilité a hâte d’annuler de nombreuses réalisations de Biden et de soulever le spectre d’enquêtes persistantes – y compris sur les récentes découvertes de documents classifiés de son temps en tant que vice-président à son domicile et dans son ancien bureau.

“Les emplois sont en hausse, les salaires en hausse, l’inflation en baisse et le COVID ne contrôle plus nos vies”, a déclaré Biden au Comité national démocrate vendredi. «Mais maintenant, les républicains extrêmes de MAGA à la Chambre des représentants ont clairement indiqué qu’ils avaient l’intention de tout mettre en danger. Ils ont l’intention de le détruire.

Le président, quant à lui, déplace son attention de la législation vers la mise en œuvre des énormes projets de loi sur les infrastructures et le climat adoptés lors du dernier Congrès – et essaie de s’assurer que les Américains lui attribuent les améliorations.

“Ces choses ne se vendent pas”, a déclaré dimanche le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, sur NBC. « Et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’attends avec impatience ce discours sur l’état de l’Union. Je dirai qu’il y a eu tellement de réalisations sous cette administration. Il peut être difficile de les énumérer de manière distillée.

Alors que le bipartisme à grande échelle reste peu probable, Biden était sur le point de relancer son appel de 2022 au Congrès pour qu’il soutienne son «agenda d’unité» d’actions pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes, la santé mentale, la santé des anciens combattants et le cancer.

Biden appellera également les législateurs à augmenter de manière responsable le plafond de la dette et à maintenir le financement du gouvernement. Le président est resté opposé à la négociation pour éviter le défaut, tandis que les républicains font pression pour des réductions de dépenses profondes non spécifiées afin de réduire le déficit.

Biden, selon deux responsables de l’administration qui ont requis l’anonymat pour prévisualiser le discours, devait également discuter de sa décision d’abattre samedi un ballon de surveillance chinois présumé, dans le cadre d’une section plus large sur la lutte contre les actions économiques et militaires plus affirmées de la Chine dans le monde. .

Son discours de l’année dernière est intervenu quelques jours seulement après que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine et de nombreux Occidentaux doutaient de la capacité de Kyiv à éviter un déroutement rapide. Maintenant, la guerre est sur le point d’entrer dans sa deuxième année, et sous Biden, les États-Unis et leurs alliés ont envoyé des dizaines de milliards de dollars d’assistance militaire et économique pour renforcer les défenses de l’Ukraine. Maintenant, le président doit plaider – tant au pays qu’à l’étranger – pour maintenir cette coalition alors que la guerre se prolonge.

Pendant ce temps, l’inflation, qui a augmenté précipitamment l’année dernière en partie à cause de la flambée des prix de l’énergie due à la guerre, a commencé à se calmer.

Pourtant, seulement un quart des adultes américains disent que les choses dans le pays vont dans la bonne direction, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research ; environ les trois quarts disent que les choses sont sur la mauvaise voie.

De même, les opinions sur l’économie nationale restent profondément négatives, 24 % qualifiant l’économie nationale de bonne et 76 % la qualifiant de mauvaise. Quarante et un pour cent des démocrates et 8 % des républicains qualifient l’économie de bonne. Les chiffres sont similaires au moment où Biden a prononcé son discours sur l’état de l’Union l’année dernière, mais un ajustement par rapport à la première année de mandat de Biden lorsque les Américains étaient plus optimistes ; environ la moitié ont déclaré qu’ils pensaient que le pays allait dans la bonne direction lorsque le président a pris ses fonctions.

Dans le même temps, 57 % déclarent que leur situation financière personnelle est bonne. C’est inchangé depuis décembre, mais s’est légèrement érodé depuis le début de l’année dernière. Pas moins de 62% des Américains avaient qualifié leur situation financière personnelle de bonne dans les sondages AP-NORC menés de la fin 2019 au printemps 2022.

Deux ans après l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole par des émeutiers pro-Trump, une clôture de protection a été réinstallée dimanche autour du Capitole avant le discours de Biden.

Après le discours, Biden, le vice-président Kamala Harris et son cabinet prévoient d’organiser plus de 30 événements en deux jours pour faire passer le message au peuple américain dans leurs communautés. Biden se rendra dans le Wisconsin pour discuter de la création d’emplois mercredi et jeudi sera à Tampa, en Floride, pour parler de ses efforts pour réduire les coûts des médicaments sur ordonnance et protéger la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

“Au cours de l’état de l’Union, le président Biden expliquera comment les deux dernières années ont vu une croissance historique de l’emploi, une baisse de l’inflation, des salaires plus élevés et des investissements records qui reviennent en Amérique”, a déclaré la Maison Blanche. “Le blitz sur les voyages économiques montre comment la vision du président est de créer des emplois, de reconstruire nos infrastructures, de réduire les coûts pour les familles, de lutter contre le changement climatique, d’investir dans notre avenir et de venir en aide aux familles trop souvent laissées pour compte.”

Le voyage fait suite aux arrêts de Biden la semaine dernière à Baltimore, New York et Philadelphie, axés sur des projets d’infrastructure ferroviaire et hydraulique financés par la loi bipartite sur les infrastructures de 2021.

Les rédacteurs d’Associated Press Aamer Madhani, Emily Swanson et Hannah Fingerhut ont contribué à ce rapport.

Zeke Miller et Seung Min Kim, The Associated Press

