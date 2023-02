Les survivants hurlent alors que des sauveteurs désespérés travaillent en Turquie et en Syrie

ADANA, Turquie (AP) – Les sauveteurs ont crié “Lentement, lentement”, alors qu’ils soulevaient un homme pouce par pouce d’entre des dalles de béton effondrées lundi dans la province turque qui a été l’épicentre d’un tremblement de terre dévastateur.

Le cou dans une attelle, l’homme aux pieds nus a été transporté sur une civière à sa sortie. Les sauveteurs de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras, l’ont tenu en l’air et se sont enfuis avec lui.

C’était parmi les nombreux efforts de sauvetage qui se sont déroulés alors que l’obscurité, la pluie et le froid enveloppaient la région de la Turquie et de la Syrie qui a été secouée par un puissant tremblement de terre de magnitude 7,8. Quelques heures plus tard, un tremblement de magnitude 7,5 a frappé à plus de 100 kilomètres (60 miles). Au moins 3 400 personnes ont été tuées et des civils ont rejoint les sauveteurs dans des efforts désespérés à travers la Turquie et la Syrie.

“Est-ce que quelqu’un peut m’entendre ?” criaient les sauveteurs. Dans certains endroits du sud-est de la Turquie, des survivants ont pu être entendus crier sous des bâtiments effondrés.

Les gens se sont accroupis pour regarder sous une énorme plaque de béton soutenue en biais par des barres d’acier. Ils ont rampé à l’intérieur et à l’extérieur, essayant d’atteindre les survivants. L’équipement d’excavation creusé dans les décombres ci-dessous.

Ailleurs dans la province de Kahramanmaras, les sauveteurs ont tiré vivants deux enfants des décombres. L’un d’eux était allongé sur une civière sur le sol enneigé. Les sauveteurs ont calmé la foule de personnes essayant d’aider afin qu’ils puissent entendre les survivants et les trouver.

Certains sont sortis sains et saufs, puis ont attendu d’entendre un mot sur leurs proches.

« Mes deux petits-enfants, ma belle-fille, sont tous à l’intérieur. Ils ne sont pas sortis », a déclaré Hasan Birbalta alors qu’il attendait près d’un immeuble effondré à Pazarcik, ajoutant que la petite-fille avait 2 ans et le petit-fils 6 ans.

Des milliers de personnel de recherche et de sauvetage, de pompiers et de médecins travaillaient dans 10 provinces, ainsi que quelque 3 500 soldats. Les habitants ont soulevé des décombres et ont déterré des personnes entendues crier sous les bâtiments. Les répliques ont rendu les efforts de sauvetage plus dangereux.

À Adana, une vingtaine de personnes, dont certaines portaient des vestes de sauvetage d’urgence, ont utilisé des scies électriques au sommet de la montagne de béton d’un bâtiment effondré pour créer un espace qui permettrait aux survivants de sortir ou d’être secourus. Plus tard, des excavatrices ont rejoint les efforts alors que des projecteurs lumineux illuminaient l’épave.

Des avions-ambulances militaires turcs transportaient les blessés vers les hôpitaux d’Istanbul et d’Ankara, a indiqué le ministère de la Défense. Des sauveteurs de toute la Turquie ont tenté de se rendre dans les provinces au milieu de fortes pluies et de neige.

Lors d’une conférence de presse lundi soir, quatre ministres ont déclaré que l’aéroport de Hatay ayant été gravement endommagé, ils devaient se rendre à Adana à près de trois heures de route.

En Syrie, un homme a tenu une fille morte dans ses bras à côté d’un immeuble en béton de deux étages effondré alors qu’il s’éloignait des décombres. Lui et une femme ont posé la fille sur le sol sous une couverture pour la protéger de la pluie, l’enveloppant dans une grande couverture et regardant en arrière vers le bâtiment, accablé.

Un responsable de l’autorité turque de gestion des catastrophes a déclaré que 7 840 personnes avaient été secourues dans 10 provinces. Le responsable, Orhan Tatar, a déclaré que 5 606 bâtiments s’étaient effondrés.

Tatar a déclaré que la zone totale touchée était vaste et que les endroits étaient difficiles à atteindre, mais que lundi soir, des équipes avaient été dirigées vers tous les bâtiments effondrés.

___

Bilginsoy a rapporté d’Istanbul. L’écrivain d’Associated Press Carley Petesch à Chicago a contribué.

Mehmet Guzel et Zeynep Bilginsoy, The Associated Press