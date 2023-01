Les internautes critiquent Urfi Javed pour avoir posé dans une bralette en forme de cône

La sensation des médias sociaux Urfi Javed, ou simplement Uorfi, reste dans l’actualité en raison de son sens vestimentaire étrange. Ses tenues extravagantes deviennent souvent le centre d’attraction lorsque l’actrice de télévision fait des apparitions aléatoires dans les rues de Mumbai et à l’aéroport pour les paparazzi.

Le vendredi 27 janvier, c’était la même situation quand Urfi Javed a été repéré par les papas portant une bralette en forme de cône. Dans la vidéo partagée par le célèbre paparazzi Viral Bhayani, on la voit poser pour les caméras. Cependant, l’actrice a été brutalement trollée cette fois encore pour ses tenues bizarres.

Un internaute dans la section des commentaires a écrit : “Besharmi ki hadd hai (C’est le comble de l’impudeur)”, tandis qu’un autre a commenté : “Kyun khamakha India ko badnaam karte ho, aap jaise celebrity ko Pakistan chale jana chahiye (Pourquoi diffamez-vous inutilement Inde, tu devrais aller au Pakistan). »

“Mental hai, mat dekho, naa troll karo. ye sirf khabro me rehna chahti hi, iska fayda ho raha hai ignore kro (elle est mentale, nous ne devrions ni la voir ni la troller, elle veut juste rester dans les nouvelles, nous devrions ignorez-la)”, a écrit un autre commentaire. Un autre utilisateur d’Instagram a écrit : “Je ne pense pas qu’elle soit contente de ce look, mais elle se sent obligée de le porter.”





Après être apparue dans des camées dans plusieurs émissions, Urfi a gagné en visibilité après son arrivée dans la première saison de Bigg Boss OTT, animée par Karan Johar et diffusée exclusivement sur Voot en 2021. Elle a récemment été vue dans l’émission de téléréalité MTV Splitsvilla X4, hébergée de Sunny Leone et Arjun Bijlani, dans lequel elle est entrée en tant que “Mischief Maker”.

