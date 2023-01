Les ambulanciers israéliens annoncent 2 blessés dans l’attaque de la nouvelle Jérusalem

Commentez cette histoire Commenter

JÉRUSALEM – Un homme armé palestinien a ouvert le feu samedi à Jérusalem-Est, blessant au moins deux personnes, moins d’un jour après qu’un autre assaillant en a tué sept devant une synagogue lors de l’attaque la plus meurtrière de la ville depuis 2008. La fusillade dans le quartier palestinien de Silwan à Jérusalem-Est, près de la vieille ville historique, a blessé au moins deux hommes, âgés de 23 et 47 ans, au haut du corps, ont indiqué les ambulanciers. Ils étaient pleinement conscients et dans un état modéré à grave à l’hôpital, ont ajouté les médecins.

La police a tiré sur l’agresseur, mais il n’y avait pas de mot immédiat sur son état. Les autorités ont enregistré la scène de l’attaque et les véhicules d’urgence et les forces de sécurité ont envahi la zone alors que des hélicoptères tournaient au-dessus de la tête.

Les événements de samedi ont soulevé la possibilité d’une conflagration encore plus grande dans l’un des mois les plus sanglants en Israël et en Cisjordanie occupée depuis plusieurs années. Vendredi, un homme armé palestinien a tué au moins sept personnes dans une colonie juive à forte population ultra-orthodoxe à Jérusalem-Est, dont une femme de 70 ans.

Les événements constituent un test crucial pour le nouveau gouvernement d’extrême droite israélien. Son incendiaire ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s’est présenté comme un garant de la loi et de l’ordre et a fait la une des journaux pour ses promesses de prendre des mesures encore plus fortes contre les Palestiniens.

La police israélienne avait lancé une opération de sécurité tôt samedi après l’attaque près de la synagogue.

Les forces de sécurité se sont déployées dans le quartier du tireur d’At-Tur à Jérusalem-Est et ont arrêté 42 membres de sa famille, des voisins et d’autres proches pour les interroger. Le chef de la police, Kobi Shabtai, a renforcé les forces de sécurité et a ordonné à la police de travailler par quarts de 12 heures, selon les déclarations, exhortant le public à appeler une hotline s’il voit quelque chose de suspect.

L’attaque de vendredi, qui s’est produite alors que les habitants observaient le sabbat juif, est survenue un jour après qu’un raid militaire israélien a tué neuf Palestiniens en Cisjordanie. La fusillade de vendredi a déclenché des célébrations à la fois en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, où les gens ont tiré des coups de feu en l’air, klaxonné et distribué des bonbons.

L’explosion de violence a également inclus un barrage de roquettes depuis Gaza et des frappes aériennes israéliennes de représailles et a également jeté un nuage sur une visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken dans la région dimanche.