Léguevin : la justice annule l’interdiction du burkini à la piscine

Le tribunal administratif de Toulouse annule cette clause ciblée après un recours de la Ligue des droits de l'homme

Le tribunal administratif de Toulouse a annulé, en juillet 2026, la disposition du règlement intérieur de la piscine municipale de Léguevin qui interdisait explicitement le burkini. Saisi par la Ligue des droits de l'homme, le juge a estimé cette mention ciblée non conforme. La commune a aussitôt réécrit son règlement, affirmant maintenir l'interdiction par d'autres moyens.

Le 29 mai 2026, la commune de Léguevin, 10 000 habitants dans l’ouest toulousain, adoptait un nouveau règlement intérieur pour sa piscine municipale. Une clause y interdisait explicitement le port du burkini. Moins de deux mois plus tard, le tribunal administratif de Toulouse suspendait cette disposition, jugeant qu’une interdiction nominative d’une tenue vestimentaire n’était pas conforme au cadre juridique.

La Ligue des droits de l’homme (LDH) avait déposé un recours contre cette interdiction explicite. Selon le tribunal administratif de Toulouse, la mention ciblée du burkini dans le règlement intérieur ne pouvait être maintenue. La juridiction a annulé la disposition visant nommément cette tenue, sans pour autant se prononcer sur l’ensemble des règles vestimentaires applicables dans l’établissement.

La mairie réécrit son règlement

Face à cette décision, la mairie de Léguevin a rapidement réagi. Plutôt que d’autoriser le burkini, elle a réécrit son règlement intérieur. La nouvelle version remplace l’interdiction explicite par des critères généraux sur les tenues de bain autorisées. « J’ai pris un arrêté municipal qui ne cite pas le burkini, mais qui est suffisamment clair pour ne pas autoriser des tenues telles que ce vêtement-là », a expliqué le maire sur Europe 1.

La commune soutient que le burkini demeure interdit dans sa piscine, au nom de règles d’hygiène et de sécurité. Cette position maintient une situation ambiguë pour les usagers : le règlement ne mentionne plus la tenue, mais la municipalité affirme qu’elle reste prohibée. Le maire a par ailleurs accusé la LDH de « faire le jeu du communautarisme » dans ses déclarations médiatiques.

Un débat juridique récurrent

Le cas de Léguevin s’inscrit dans une série de contentieux similaires en France. Depuis plusieurs années, des communes tentent de réglementer les tenues de bain dans les piscines publiques, invoquant la laïcité, l’hygiène ou la sécurité. Les tribunaux administratifs ont régulièrement censuré ces interdictions lorsqu’elles visent explicitement le burkini, considérant qu’elles portent atteinte à la liberté individuelle sans justification suffisante.

« L’argument de la laïcité ne fonctionne plus, il est utilisé et repris par nos adversaires, la laïcité est dans le camp de ceux qui sont favorables au burkini », a estimé un intervenant sur Europe 1, illustrant la difficulté croissante des élus à justifier juridiquement ces interdictions.

Contexte dans la Haute-Garonne

Léguevin est une commune de la première couronne toulousaine, située dans l’arrondissement de Toulouse. La Haute-Garonne compte 1,5 million d’habitants et concentre une part importante de la population régionale. Le département a connu plusieurs polémiques similaires ces dernières années, reflétant des tensions nationales autour de la place des signes religieux dans l’espace public.

La piscine municipale de Léguevin est un équipement de proximité fréquenté par les habitants de la commune et des villages alentour. La question de son règlement intérieur dépasse donc le cadre strictement local et alimente un débat récurrent sur la manière dont les collectivités peuvent encadrer les pratiques dans les équipements publics.

Prochaines étapes

La décision du tribunal administratif de Toulouse ne clôt pas le dossier. La LDH pourrait contester le nouveau règlement si elle estime qu’il constitue une interdiction déguisée. De son côté, la mairie de Léguevin maintient sa ligne, affirmant que les critères généraux adoptés suffisent à empêcher le port du burkini. La situation reste donc floue pour les usagers de la piscine, dans l’attente d’éventuelles nouvelles procédures juridiques.