Lee Anderson: député conservateur qui a déclaré qu’il n’y avait pas de “besoin massif” pour les banques alimentaires nommé vice-président

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a fait de Lee Anderson, le député conservateur au franc-parler avec une longue histoire de commentaires controversés, le nouveau vice-président du parti.

Le député d’Ashfield est devenu l’un des députés d’arrière-ban les plus connus et les plus critiqués à Westminster après s’être fréquemment demandé si les pauvres avaient réellement besoin de banques alimentaires.

Mais le député de droite du mur rouge est populaire auprès de la base conservatrice et a récemment été nommé député d’arrière-ban préféré des membres régulièrement interrogés par le site Web. ConservateurAccueil.

M. Anderson travaillera désormais sous la direction du président Greg Hands – un loyaliste de Sunak désormais chargé de sauver des dizaines de sièges de députés conservateurs lors des prochaines élections générales – après avoir remplacé Nadhim Zahawi.

Les sentiments du vice-président à l’égard des banques alimentaires ont fait la une des journaux pour la première fois en mai dernier, lorsqu’il a affirmé qu’il n’y avait pas “d’utilisation massive des banques alimentaires dans ce pays” – et a insisté sur le fait que de nombreuses personnes pauvres “ne peuvent pas établir de budget”.

M. Anderson a continué à émettre des doutes sur la nécessité des banques alimentaires pour de nombreux utilisateurs – malgré la demande croissante – cette année, insistant sur le fait que les infirmières en grève n’avaient pas besoin d’aide.

Le député conservateur a également haussé les sourcils lorsqu’il a décrit un manifestant anti-Brexit bien connu comme un “parasite” d’une altercation verbale à Westminster.

Confrontant l’activiste Steve Bray – qui l’a qualifié de «30p Lee» en clin d’œil aux affirmations du député concernant la budgétisation – M. Anderson a déclaré: «Vous êtes un escroc. Pourquoi es-tu ici habillé comme un clochard ?

Avant même d’entrer aux Communes en 2019, M. Anderson a suscité la colère en publiant une vidéo sur Facebook affirmant que les “locataires nuisibles” devraient être contraints de vivre dans des tentes et de cueillir des pommes de terre.

« Laissons-les dans le champ cueillir des pommes de terre ou n’importe quel légume de saison actuel, de retour dans la tente, douche froide, lumières éteintes, six heures, pareil encore le lendemain. Ce serait ma solution », a-t-il déclaré.

Les partis rivaux ont comparé l’idée à des “camps de travaux forcés”, accusant M. Anderson de “retrancher la division”.

Dans un autre moment étrange de la campagne de 2019, M. Anderson a oublié qu’il portait un microphone alors qu’il demandait à l’un de ses amis de se faire passer pour un électeur anti-travailliste dans le but d’impressionner un journaliste.

“Faites savoir qui je suis… vous savez que je suis le candidat, mais pas un ami, d’accord ?” M. Anderson a été enregistré en train de raconter à son ami quelques minutes avant d’amener un journaliste à sa porte.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, s’est moquée du fait que M. Anderson s’était vu “remettre une chaise longue” sur un navire en train de couler, tandis que M. Bray a déclaré qu’il était “si heureux” de voir son ancien ennemi juré trouver un emploi parce que “les scandales ne peuvent pas venir assez vite”. ”.