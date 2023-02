Le représentant d’État Fritts reçoit des affectations de comité – Shaw Local

Le représentant d’État Brad Fritts, R-Dixon, a été nommé cette semaine pour siéger à six comités de la Chambre.

Les comités sont les transports : réseaux ferroviaires, routes et ponts; transport : sécurité des véhicules ; travail et commerce; et institutions financières, ainsi que deux comités de crédits traitant de la sécurité publique et de l’enseignement supérieur.

“J’ai hâte d’approfondir ces sujets au cours des deux prochaines années et d’influencer la législation et le travail qui sortira de ces comités de manière positive pour mon district et tout l’Illinois”, a déclaré Fritts dans un communiqué de presse.

Les affectations des comités ont été remises par le chef républicain de la Chambre Tony McCombie, R-Savanna, cette semaine alors que les législateurs étaient à Springfield pour la première semaine complète de session de la 103e Assemblée générale. Les travaux du comité commenceront probablement la semaine prochaine.

Le républicain de Dixon, âgé de 23 ans, a été élu en novembre pour représenter le 74e district de la maison redessiné, qui comprend des parties des comtés de Lee, Whiteside, Ogle, DeKalb et La Salle.

“J’encourage quiconque à contacter mon bureau avec des commentaires sur ces domaines politiques, j’accueille tous les commentaires du district pour m’assurer que vos opinions sont équitablement représentées dans notre maison d’État”, a-t-il déclaré.

Fritts ouvrira un bureau de district au 101 W. First St., Suite 501, à Dixon et peut être contacté à Fritts@ilhousegop.org ou sur le site Web du district www.RepFritts.com.