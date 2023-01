Le propriétaire d’Everton Farhad Moshiri: l’avenir de Frank Lampard “n’est pas ma décision”

Le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, a déclaré que l’avenir du manager Frank Lampard n’était pas sa décision après une nouvelle défaite des Toffees.

L’équipe de Lampard a été battue 2-0 à West Ham samedi et a maintenant perdu cinq de ses six derniers – et huit de ses 11 derniers – matchs de Premier League.

Moshiri était au stade de Londres avec le président d’Everton, Bill Kenwright, et Sky Sports s’est entretenu avec les deux hommes après le match.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était la fin pour Lampard, Kenwright a répondu: “Ça a été une mauvaise série de résultats pour nous tous et pour Frank, mais je ne te dirais jamais ça.

“Nous devons juste commencer à gagner, n’est-ce pas? C’est un mauvais moment.”

Après cela, Moshiri a été interrogé sur l’avenir de Lampard et a déclaré: “Je ne peux pas faire de commentaire. Ce n’est pas ma décision.”

Everton est désormais 19e du classement et se situe au-dessus du dernier club de Southampton sur la seule différence de buts.