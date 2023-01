Le prochain épisode de « House Hunters » mettra en vedette la maison de St. Charles – Shaw Local

UN Saint-Charles house sera présenté dans un prochain épisode de “House Hunters” de HGTV.

L’épisode, intitulé “Winding Down From the Windy City”, sera diffusé mardi à 21 heures. Selon HGTV, l’épisode traitera d’une jeune famille qui cherche à quitter Chicago et à chercher une maison dans les “banlieues éloignées”.

“Ils sont ravis de gagner des tonnes d’espace, mais s’adapter aux bizarreries du marché immobilier de banlieue sera un défi”, indique la description.

“House Hunters” est une série de télé-réalité qui emmène les téléspectateurs dans les coulisses alors que les individus, les couples et les familles apprennent ce qu’il faut rechercher et décident si une maison leur est destinée ou non. Se concentrant sur l’expérience émotionnelle de la recherche et de l’achat d’une nouvelle maison, chaque épisode montre le processus à mesure que les acheteurs recherchent une maison.

St. Charles sera également à l’honneur plus tard cette année lorsque Netflix sortira son film “The Killer”, qui a été tourné au centre-ville de St. Charles en mars 2022.

Netflix a annoncé que le thriller noir sortira le 10 novembre. Le film met en vedette Michael Fassbender, connu pour avoir joué le personnage de Magneto dans les films “X-Men”. Il joue un tueur à gages dans le film, qui est basé sur un roman graphique français.

L’actrice Tilda Swinton fait également partie du casting. Paris, la Nouvelle-Orléans et la République dominicaine ont également servi de décors au film.

Le film a été tourné par le réalisateur primé David Fincher, connu pour des films tels que “The Curious Case of Benjamin Button”, “Gone Girl” et “Fight Club”.

Une grande partie du tournage à Saint-Charles a eu lieu à l’hôtel historique Baker, qui a été construit en 1928 et est inscrit au registre national des lieux historiques.