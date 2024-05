PHOENIX — Il existe un mouvement « anti-crème solaire » en ligne, où les gens prétendent que les produits chimiques contenus dans la crème solaire sont plus susceptibles de vous donner le cancer que le soleil lui-même.

ABC15 a fait part de cette préoccupation à notre spécialiste de la santé, le Dr Shad Marvasti.

« Je dirais que c’est inexact », a déclaré le Dr Shad. « Je pense qu’il existe certainement certaines versions de crème solaire qui contiennent des produits chimiques impliqués dans différentes conditions, et il peut y avoir certains risques associés à cela, mais ce ne sont pas tous les crèmes solaires. »

Le Dr Shad dit qu’il existe deux types différents de crème solaire, à base de minéraux et à base de produits chimiques.

« Il n’y a pas vraiment beaucoup de données montrant spécifiquement le niveau de risque », a-t-il déclaré. « Lorsque vous comparez les avantages potentiels de la crème solaire en termes de prévention du cancer de la peau, il est vraiment évident que vous souhaitez utiliser la crème solaire. »

Le Dr Shad dit que si vous êtes préoccupé par les écrans solaires à base de produits chimiques, les écrans solaires à base de minéraux sont une bonne solution.

Mai est le mois de la sensibilisation au mélanome et les données de la Skin Cancer Foundation montrent que plus de 200 000 personnes pourraient recevoir un diagnostic de cancer de la peau cette année.

Le groupe de travail environnemental a évalué plus de 1 700 écrans solaires et a constaté qu’un sur quatre satisfaisait à ses normes en matière de protection solaire adéquate et d’évitement des ingrédients liés à des dangers connus pour la santé. Tu peux cherchez votre crème solaire ici.