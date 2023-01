Le meurtre-suicide de l’Utah souligne la fréquence des meurtres familiaux

ENOCH, Utah (AP) – Les dirigeants municipaux d’une petite ville de l’Utah se sont étouffés cette semaine alors qu’ils exprimaient leur choc après qu’un meurtre-suicide perpétré par un autre membre de l’église ait fait huit morts dans leur communauté très unie, dont cinq enfants qui étaient camarades de classe avec leurs enfants.

Bien que choquants, les massacres familiaux sont une tragédie bien trop courante à travers le pays. Ils se sont produits presque toutes les 3,5 semaines au cours des deux dernières décennies en moyenne, selon une base de données compilée par USA Today, l’Associated Press et la Northeastern University.

Enoch, dans l’Utah, est l’une des plus de 30 communautés ébranlées par un massacre familial au cours des deux dernières années, une liste qui comprend des communautés de richesse et de pauvreté et n’épargne aucune race ni classe. Un massacre familial – où quatre personnes ou plus ont été tuées, sans compter l’auteur – s’est produit chacune des deux dernières années dans des endroits aussi grands que Houston ou aussi petits que Casa Grande, en Arizona, selon la base de données.

Les circonstances des meurtres sont innombrables : une dispute sur les contrôles de relance pandémique laisse quatre membres de la famille abattus et deux blessés à Indianapolis ; des problèmes financiers ont amené les autorités à trouver six enfants et leurs parents dans une maison incendiée dans l’Oklahoma ; une bataille croissante pour la garde dans l’Ohio précède un homme et des membres de sa famille qui tirent sur la mère de son enfant et sept des membres de sa famille; un père perd son emploi, entasse sa femme et ses enfants dans le break familial et le plonge dans la rivière Détroit.

Les motifs peuvent rester spéculatifs dans les meurtres familiaux dans lesquels les agresseurs se suicident, mais la police cite souvent des problèmes financiers ou relationnels comme causes.

La police d’Enoch enquête toujours sur ce qui a conduit aux décès découverts mercredi, mais les autorités ont déclaré que Tausha Haight avait récemment déposé une demande de divorce contre son mari Michael, un agent d’assurance de 42 ans qui, selon eux, l’a tuée, leurs cinq enfants et la mère de Tausha, qui logeait chez la famille.

Les responsables n’ont pas publié d’informations sur l’arme qui, selon eux, a tué les adultes et les enfants, âgés de 4 à 17 ans. Un parent de Tausha Haight a déclaré vendredi que la famille était devenue “vulnérable” après que Michael Haight ait retiré les armes à feu lui et sa femme. possédé dans les jours précédant le meurtre-suicide.

La police s’est rendue au domicile des Haight mercredi en réponse à un appel de contrôle de l’aide sociale passé lorsque Tausha Haight a manqué un rendez-vous.

La nouvelle a laissé des mères, des pères, des enseignants et des fidèles poser une question à laquelle de nombreuses communautés sont confrontées à la suite des fusillades de masse : comment cela a-t-il pu se produire ici ?

Le conseiller municipal Rob Jensen a déclaré qu’il était bien conscient que de telles tragédies se produisaient dans tout le pays, mais cela n’a pas fait grand-chose pour apaiser le choc qu’il a ressenti lorsque les meurtres se sont produits dans sa ville.

« Surtout dans une petite ville, on ne s’attend pas à ce genre de choses. Personne ne le fait », a déclaré Jensen. « Tout le monde sait que ce genre de choses peut arriver. Mais tout le monde veut dire que ce n’est pas eux.

Les meurtres de masse familiaux captent immédiatement l’attention des membres d’une communauté, mais recueillent rarement le niveau d’attention nationale reçu par les massacres dans les écoles, les lieux de culte ou les restaurants, a déclaré James Alan Fox, criminologue à l’Université Northeastern qui a étudié les familicides et les massacres. meurtres pendant des décennies.

Fox, qui a aidé à compiler et à maintenir la base de données de l’AP et de USA Today, a déclaré que c’était parce qu’elle ne suscitait pas le même genre de peur auprès du public. Il a noté que la police émettait souvent des messages disant qu’il n’y avait aucun danger pour le public peu de temps après la découverte des meurtres.

“C’est une belle communauté sûre, mais les massacres familiaux sont indépendants du taux de criminalité dans la région”, a-t-il déclaré. “Nous parlons de facteurs internes, et je pense que c’est pourquoi il est difficile pour les gens de se voir dans ces situations et pourquoi la réponse est de pleurer au lieu d’avoir peur.”

Les tueries de masse familiales sont en fait le type de tuerie de masse le plus courant, représentant environ 45 % des 415 fusillades de masse depuis 2006, selon la base de données. Ils se produisent deux fois plus fréquemment que les fusillades de masse au cours desquelles des membres du public sont tués.

La plupart, mais pas tous, impliquent des armes de poing, seulement environ un tiers impliquent des ménages ayant déjà été victimes de violence domestique et la plupart des agresseurs n’ont pas d’antécédents violents ou criminels, a déclaré Fox.

Il n’y a pas d’agence gouvernementale qui suit les meurtres-suicides à l’échelle nationale, donc il y a quelques années, les analystes politiques du Violence Policy Center – une organisation éducative à but non lucratif qui mène des recherches et une éducation publique sur la violence aux États-Unis – ont commencé à suivre les détails des comptes rendus d’actualités pour produire un rapport annuel. rapport. La dernière version de 2020 a examiné les meurtres-suicides, y compris de nombreux massacres au cours des six premiers mois de 2019.

L’étude a révélé que 81% des meurtres-suicides se produisaient à la maison et 65% impliquaient des partenaires intimes. L’étude a également révélé que parmi les meurtres-suicides où plus de trois personnes en plus de l’agresseur ont été tuées, six des 10 au cours de ces six mois étaient des incidents dans lesquels une personne a tué ses enfants, son partenaire et elle-même.

Fox a déclaré que la plupart des meurtres se répartissaient en deux catégories. Le premier est le meurtre par procuration, dans lequel le tueur est motivé par la colère ou le ressentiment et tue les enfants qui sont considérés comme une extension de leur partenaire. Le second est le suicide par procuration motivé par le découragement ou la dépression, le plus souvent une perte d’emploi, et l’agresseur tue les enfants comme une extension de lui-même.

“Il veut leur épargner la misère de vivre dans ce monde horrible”, a déclaré Fox. « Au fil des ans, il y a eu une éclipse dans la communauté. Il fut un temps, il y a des décennies, si vous aviez du mal à nourrir votre famille ou si vous aviez perdu votre emploi, les voisins venaient avec des casseroles et offraient un soutien émotionnel. Beaucoup de gens ne connaissent pas leurs voisins de nos jours.

___

Lauer a rapporté de Philadelphie.

Sam Metz et Claudia Lauer, Associated Press