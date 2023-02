Le mari de Rakhi Sawant, Adil Durrani, arrêté par la police de Mumbai après que l’actrice a allégué des violences domestiques

Il semble qu’il y ait un autre rebondissement dans le mariage tumultueux de l’actrice Rakhi Sawant et Adil Durrani. Mardi, des informations ont révélé qu’Adil avait été arrêté par la police de Mumbai. Ce développement a eu lieu un jour après que Rakhi l’ait accusé de l’avoir escroquée et d’être récemment responsable de la mort de sa mère. Rakhi a finalement confirmé qu’Adil avait été arrêté.

Ajoutant à sa liste d’accusations contre son mari, Rakhi a affirmé qu’il l’avait battue et lui avait pris son argent, après quoi elle a déposé une plainte auprès de la police. Dans une déclaration audio, Rakhi a déclaré: “Il a été arrêté parce que j’ai déposé une FIR contre lui. Ce n’est pas un drame. Il a gâché ma vie. Il m’a battu. Il m’a pris mon argent.





Lundi soir, Rakhi a été aperçue au poste de police d’Oshiwara où elle a parlé à des photographes et avait accusé Adil de l’avoir battue. S’effondrant devant les paparazzi, Rakhi a déclaré: “J’avais toujours l’habitude de demander à Adil:” Pourquoi me bats-tu autant? Je lui ai dit que je révélerais tout cela aux médias. Il m’a dit : ‘Qui va te croire ?’ J’ai des preuves contre lui. Plus tôt dans la journée, Rakhi avait blâmé Adil pour la mort de sa mère. La mère de Rakhi, Jaya Bheda, est décédée le mois dernier après une longue bataille contre le cancer.

« Meri maa ko tumne maara hai. Aaj simple maa ka temps pe illaj ho gaya hota toh shayad voh nahi marti. (Vous avez tué ma mère. Si elle avait reçu un traitement à temps, elle ne serait peut-être pas morte) », a déclaré Rakhi aux paparazzis lundi.

Ce n’est que le mois dernier que Rakhi et Adil ont surpris tout le monde en annonçant qu’ils étaient mariés depuis l’année dernière. L’annonce elle-même n’était pas non plus sans drame. Rakhi a d’abord confirmé la nouvelle uniquement pour qu’Adil la nie. Lorsque Rakhi l’a accusé de tricherie, Adil a également confirmé qu’ils étaient mariés. Cependant, leur mariage est fragile depuis.