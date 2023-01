Le conseil du comté de McHenry rejette la demande de transformation d’une maison unifamiliale en établissement de soins – Shaw Local

Une maison d’habitation présentée comme un possible centre de soins pour personnes âgées ne sera pas autorisée à aller de l’avant après que les membres du conseil d’administration du comté de McHenry ont voté presque à l’unanimité contre lors de leur réunion de mardi.

Une maison à Algonquin qui se trouve sur une parcelle d’un demi-acre était proposée comme site pour héberger jusqu’à quatre ou cinq résidents qui avaient besoin de soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, selon les documents du comté. La demande demandait que la maison soit rezonée pour lui permettre d’être utilisée comme établissement de soins pour bénéficiaires internes.

Cependant, les membres du conseil de comté se sont opposés au changement en raison de préoccupations concernant la circulation et le quartier dans lequel il se trouve, qui n’a pas de bordures ou de trottoirs.

La logistique de la façon dont chaque résident gérerait ses propres fournitures et besoins médicaux était également une préoccupation pour des membres tels que Theresa Meshes, membre du conseil du comté, D-Fox River Grove.

Le membre du conseil du comté, Matt Kunkle, R-Algonquin, a déclaré que le quartier est également proche de la rivière Fox et qu’il n’y a pas de garde-corps en place pour empêcher quelqu’un de tomber.

“Ce n’est qu’un quartier particulièrement inadapté à ce type d’installation”, a déclaré Kunkle.

Lors de la réunion du comité plénier du comté le 12 janvier, la membre du conseil du comté Gloria Van Hof, D-Crystal Lake, a déclaré qu’elle était également préoccupée par le nombre de personnes nécessaires pour visiter la maison, à la fois en termes de visites personnelles et de services.

Elle a dit qu’elle n’avait pas l’impression que les résidents de la région le voulaient.

“Je ne pense pas que ce soit juste pour les résidents ou les personnes qui vivent dans la communauté”, a déclaré Van Hof. “Ce n’est pas un endroit où je voudrais faire vivre un membre âgé de ma famille.”

Le membre du conseil du comté, Lou Ness, D-Woodstock, a partagé des sentiments similaires, notant qu’elle ne pense pas que la maison sera la bienvenue dans la région. Elle a ajouté que les personnes prises en charge ne pouvaient pas marcher dans la région.

De nombreux voisins de la maison ont partagé ces sentiments lors de réunions de zonage précédentes, où l’article a été examiné. Lors de la réunion de zonage du comté du 17 novembre, les résidents ont déclaré qu’ils s’inquiétaient du stationnement et de l’entretien.

Certains, comme la résidente algonquine Lindsey Tobias, ont estimé que l’installation rendrait la zone plus dangereuse, la qualifiant d ‘«inappropriée» compte tenu du caractère du quartier.

“Nous craignons beaucoup que la circulation supplémentaire ne soit dangereuse pour les résidents, dont beaucoup ont de jeunes enfants et des animaux”, a-t-elle déclaré.

Le membre du conseil du comté, Brian Sager, R-Woodstock, a déclaré que ceux qui cherchaient à le mettre en place n’avaient pas fait un travail minutieux et “avaient montré un manque de planification et de diligence raisonnable” compte tenu des problèmes logistiques et du nombre de résidents voisins qui s’y opposaient.

La seule personne en faveur de cela, le membre du conseil du comté John Reinert, R-Crystal Lake, a déclaré que les foyers de groupe aident ceux qui y vivent et sont finalement acceptés comme faisant partie de la communauté.

“Je pense que ces grands-mères et ces grands-pères ont leurs droits”, a-t-il déclaré.