Le fils de l’acteur Shah Rukh Khan et cinéaste en herbe, Aryan Khan, a été aperçu à Mumbai mercredi soir. Dans une vidéo virale, on voit Aryan se diriger vers sa voiture et entrer rapidement à l’intérieur alors même que des paparazzi lui demandent d’attendre et de poser pour eux. Alors que certains paparazzi lui ont dit qu’il les ignorait, les fans ont réagi en disant qu’Aryan avait raison de le faire.

La vidéo publiée par un certain nombre de comptes de paparazzi montre Aryan, vêtu d’un t-shirt et d’un pantalon décontractés, marchant vers sa voiture. On peut entendre des photographes le presser de s’arrêter et de poser pour eux, mais Aryan est assis dans sa voiture, flanqué de personnel de sécurité avant d’être rapidement chassé. On peut entendre un photographe dire, Aryan monsieur, aap bahut ignore karte ho (vous nous ignorez beaucoup).

Après la publication de la vidéo, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont soutenu Aryan en ignorant les paps. Un commentaire disait: “Il ignorera comment vous traquez”, faisant référence aux photographes exhortant toutes les célébrités à poser. Plusieurs fois, les paparazzi ont été critiqués pour avoir envahi l’espace personnel des stars. “Ce média a vraiment besoin de revenir aux cours de comportement”, a écrit un fan.





Aryan a été arrêté en 2021 par le Bureau de contrôle des stupéfiants après un raid sur un bateau de croisière. Le jeune homme de 25 ans a été maintenu en détention pendant plus de trois semaines avant d’être libéré sous caution. Finalement, il a reçu une note propre dans l’affaire étant donné qu’aucune contrebande n’a été trouvée sur lui. La traque des médias contre Shah Rukh et sa famille pendant cette période avait fait l’objet de critiques sévères. Se référant à cela, un fan a écrit: “L’audace des photographes de lui demander qu’il les ignore.” Un autre a fait écho au sentiment et a dit: “Mec, laisse ce gamin tranquille.”

Aryan est l’aîné des enfants de Shah Rukh et de Gauri Khan. Il est sur le point de faire ses débuts dans l’industrie du divertissement en réalisant une série Web qu’il a écrite. Sa sœur cadette Suhana Khan fait également ses débuts à Bollywood cette année avec The Archies de Zoya Akhtar.