L’acteur Telugu Sudheer Varma se suicide à 33 ans; les célébrités expriment leur chagrin

Voici une nouvelle choquante. Selon les derniers rapports, l’acteur Telugu Sudheer Varma n’est plus. L’acteur de 33 ans serait mort par suicide. India TV a rapporté que Sudheer Varma est décédé à Visakhapatnam après avoir prétendument consommé du poison le 18 janvier. Il aurait consommé du poison à Hyderabad et aurait ensuite été transféré à Hyderabad pour y être soigné. Il luttait pour sa vie dans un hôpital privé mais sa santé s’est encore détériorée dimanche. Aujourd’hui, on dit qu’il a rendu son dernier souffle. Sudheer Varma est surtout connu pour ses rôles dans des films comme Kundanapu Bomma et Second Hand. Alors que la nouvelle de sa disparition faisait la une des journaux, ses co-stars et bien d’autres ont pleuré la perte.

Sudhakar Komakula était la co-vedette de Sudheer Varma dans Kundanapau Bomma. Il s’est servi de son compte Twitter pour confirmer la nouvelle de sa disparition et exprimer son chagrin. Il a mentionné qu’il est encore incapable de digérer que Sudheer n’est plus.

Découvrez le tweet ci-dessous:

Sudheer ! @sudheervarmak Un gars tellement adorable et chaleureux. C’était super de te connaître et de travailler avec ton frère ! Je ne peux pas digérer le fait que tu n’es plus ! Om Shanti !??? @iChandiniC @vara_mullapudi @anil_anilbhanu pic.twitter.com/Sw7KdTRkpG Sudhakar Komakula (@UrsSudhakarK) 23 janvier 2023

Le réalisateur Venky Kudumula a également exprimé son chagrin via un tweet. Il a écrit que parfois le sourire le plus doux cache la douleur la plus profonde. Il est rapporté que Sudheer Varma traversait une phase difficile de sa vie et de sa carrière. Cependant, les détails de sa disparition et de sa cause n’ont pas été révélés.

Parfois, les sourires les plus doux cachent la douleur la plus profonde.. Nous ne savons jamais ce que les autres vivent. Soyez empathique et répandez juste l’amour !! Tu me manques ra Sudheer ! Tu n’aurais pas dû faire ça.. Que ton âme repose en paix ? pic.twitter.com/Egs7Sh0u3d Venky Kudumula (@VenkyKudumula) 23 janvier 2023

De nombreux fans partagent également leurs condoléances pour Sudheer Varma et sa famille. Que son âme repose en paix.