La véritable histoire derrière la photo virale de la «cérémonie haldi» d’Athiya Shetty lors de son mariage avec KL Rahul

Athiya Shetty et KL Rahul se marient aujourd’hui (23 janvier) à Khandala. La cérémonie de mariage a commencé dans l’après-midi à la ferme de Suniel Shetty dans la ville du Maharashtra. Peu de temps après, une photo d’Athiya Shetty apparemment lors de sa cérémonie haldi alors qu’une femme appliquait haldi à ses ceeks. Alors que les fan clubs et d’autres comptes ont commencé à partager l’image, beaucoup ont réalisé que la femme appliquant haldi à Athiya n’était pas sa mère. Voici l’histoire derrière l’image virale.

La photo montre Athiya, habillée comme une mariée en ethnique avec une fleur dans les cheveux. Il y a un décor de mariage de fleurs de souci derrière elle et un certain nombre de femmes peuvent également être vues. Une femme est vue en train d’appliquer du mehndi sur son visage alors qu’Athiya rougit. La photo n’est ni trafiquée ni modifiée, mais elle ne provient pas non plus du mariage d’Athiya et Rahul. La photo est tirée du film Motichoor Chaknachoor d’Athiya en 2019.

Le film debamitra Biswal mettait en vedette Nawazuddin Siddiqui face à Athiya et cette image fait partie de la scène où se déroulent les festivités avant le mariage des deux personnages. La femme sur la photo est l’actrice Navni Parihar, qui a joué la mère d’Athiya dans le film. La comédie dramatique a suivi un homme de 36 ans épousant une femme beaucoup plus jeune dont l’objectif principal est de s’installer à l’étranger. Le film n’a pas fonctionné au box-office. Le film était aussi la dernière fois qu’Athiya a été vu à l’écran. Elle a travaillé dans trois autres films, dont un camée dans Nawabzaade.

Athiya, la fille de l’acteur Suniel Shetty et la sœur d’Ahan Shetty, sort avec le joueur de cricket KL Rahul depuis plusieurs années maintenant. Rahul, frappeur d’ouverture et gardien de guichet, est l’un des membres clés de l’équipe indienne de cricket. Le mariage, qui a lieu à Khandala, devrait être suivi par le who-is-who de Bollywood et du monde du cricket, y compris Arjun Kapoor, Jackie Shroff, MS Dhoni et d’autres.