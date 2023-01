La star de Mission Majnu, Sidharth Malhotra, brise le silence sur la comparaison du film avec Raazi d’Alia Bhatt ; voici ce qu’il a à dire

Mission Majnu de Sidharth Malhotra est sorti sur Netflix et gagne les cœurs. L’acteur est félicité pour sa performance sérieuse et honnête en tant qu’agent RAW au Pakistan. Depuis la sortie en ligne de la bande-annonce de Mission Majnu, les fans et les internautes n’ont cessé de comparer le film avec Raazi d’Alia Bhatt. Et maintenant, enfin, Sidharth Malhotra aborde la comparaison entre Mission Majnu et Raazi. Dans une interaction avec Film Companion, Sidharth a parlé de la comparaison avec Raazi d’Alia et a déclaré : « Ce n’est jamais une mauvaise chose si les gens essaient de trouver un point de référence pour un film. C’est (Raazi) un bon film. Je n’ai pas l’impression que (la comparaison) est une chose si alarmante. Oui, les éléments à la périphérie extérieure voyant la bande-annonce peuvent sembler similaires. C’est dans la même décennie (les années 1970), et a des éléments similaires, mais je pense que l’expérience est complètement différent.”

Sidharth a même ajouté que les comparaisons ne seront justes qu’après la sortie du film et alors seulement le public et les spectateurs auront une meilleure conversation, “La comparaison avec un bon film est toujours la bienvenue, ce n’est pas une mauvaise chose du tout”. Alia était exceptionnellement bonne dans Raazi de Meghna Gulzar, tandis que Vicky Kaushal a brillé dans le film. Et comme cela ne fait qu’un jour que Mission Majnu est sorti en ligne, les téléspectateurs ont affirmé qu’il aurait dû sortir dans les salles car cela aurait fait du bien dans le jeu des nombres.

Regardé #MissionMajnu et la première chose que vous remarquez est la performance sincère et passionnée de #SidharthMalhotraoutre la recréation de l’époque révolue avec précision #Shershaahcelui-ci aurait également dû emprunter une voie théâtrale, au lieu d’une voie directe vers le numérique. pic.twitter.com/w2WwmP5cD1 taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 20 janvier 2023

Sidharth Malhotra brille lentement en tant qu’acteur et tout cela grâce à son film révolutionnaire Shershaah, la mère qui a filmé chaque image du film. Sid sera ensuite vu dans la police indienne de Rohit Shetty avec Shilpa Shetty et Vivek Oberoi dans des rôles importants.