La petite maison minimaliste entièrement en bois est un rêve devenu réalité pour les amateurs de réduction de taille amoureux de la nature

De plus en plus de personnes cherchent à adopter un mode de vie simplifié et à se concentrer sur les expériences plutôt que sur les possessions matérielles. Le mouvement des petites maisons va comme un gant à ceux qui recherchent un soulagement au maximalisme contemporain et un répit dans la course effrénée quotidienne. Une habitation compacte construite avec des matériaux naturels et entièrement décorée dans des tons terreux comme le P’tit Nid Mobile est le choix parfait pour ceux qui souhaitent retourner à la nature.

Bien que la conception des petites maisons ait considérablement évolué au cours des dernières années et que l’on puisse désormais trouver des modèles qui ressemblent à des appartements sur roues d’hôtel cinq étoiles, lorsqu’on pense aux petites maisons, beaucoup imaginent encore une petite cabane ou un lodge confortable niché au milieu. de nature.

La tiny house P’tit Nid (dont le nom se traduit par “Petit Nid”) a été créée par un talentueux designer et artisan français nommé Romain Lemonnier basé à Sommières, en France. Il se démarque en présentant une approche distincte de la conception de petites maisons grâce à son utilisation prédominante de bois à l’intérieur et à l’extérieur, ce qui contribue à créer une esthétique cohérente et naturelle.

Grâce à son aspect inspiré d’un chalet de conte de fées, cette micro-habitation mobile a la capacité de vous charmer de loin. Son extérieur est enveloppé d’un parement en bois et présente un mélange équilibré de lignes courbes douces à une extrémité et d’un design plus anguleux à l’autre. Les planches de bois sont disposées horizontalement sur la plupart des murs extérieurs, avec quelques lattes verticales sur les bords supérieurs pour créer une impression de dynamisme.

Photo : P’tit Nid Mobile/Facebook

L’extrémité de la maison conçue avec des lignes carrées est celle qui abrite une terrasse extérieure semi-flottante et accueillante où les résidents peuvent véritablement se connecter avec l’extérieur. C’est l’une des caractéristiques remarquables de cette maison, créant une petite expérience de vie unique qui favorise la détente en plein air. Il offre aux propriétaires un espace charmant pour siroter leur café du matin ou leur vin du soir tout en profitant de la beauté de la nature.

Les lignes rondes et courbes se poursuivent à l’intérieur de cette maison fantaisiste sur roues, caractérisée par une atmosphère décontractée, chaleureuse et accueillante obtenue grâce à l’utilisation intensive d’éléments en bois et en pierre. Le choix des matériaux de construction permet également à la maison de s’intégrer harmonieusement dans l’environnement boisé qui l’entoure.

Une porte d’entrée semi-éclairée mène à un intérieur ouvert et ensoleillé qui donne instantanément une ambiance calme. Aucun détail n’est fourni concernant les dimensions de cette maison sur roues, mais l’aménagement est bien pensé pour tirer le meilleur parti de chaque centimètre carré d’espace. Il comprend un salon confortable, une cuisine de taille appropriée, une salle de bains étonnamment charmante et une spacieuse chambre en mezzanine, le tout baigné de tons neutres qui renforcent l’ambiance cottage et le sentiment de calme.

Photo : P’tit Nid Mobile/Facebook

Il y a deux escaliers qui vous guident à travers l’intérieur, un menant au loft mezzanine et un à la terrasse extérieure. Tout, des sols aux plafonds, en passant par les meubles intégrés et les escaliers, est fabriqué à la main en bois, créant ainsi un espace intérieur vraiment magique.

Des arches incurvées en bois ornent le plafond de toute la maison, conférant à l’espace une élégance discrète. La conception, associée à un mur entièrement incurvé, ajoute beaucoup de confort à l’espace de couchage en mezzanine, qui est suffisamment spacieux pour accueillir un matelas king-size et un placard. Un charmant hublot garantit que la chambre est lumineuse et bien ventilée à tout moment.

Étant donné que le matelas est placé sur une plate-forme surélevée, il y a une passerelle abaissée à côté du lit, de sorte que les propriétaires bénéficient d’une hauteur debout dans cet espace et n’ont pas besoin de se glisser dans le lit la nuit.

Photo : P’tit Nid Mobile/Facebook

Le salon et une petite salle de bains sont soigneusement nichés sous le loft. Le coin salon est pour le moins minimaliste, avec un banc intégré en forme de L avec des coussins et des espaces de rangement en dessous et plusieurs étagères ouvertes montées au mur. Un espace salon supplémentaire peut être trouvé près de l’escalier menant au loft.

La salle de bain adjacente, cachée derrière une porte coulissante cintrée, permet aux propriétaires de se prélasser confortablement. Équipé d’une douche, d’un lavabo en céramique noire et d’une toilette enveloppée de bois, cet espace est également empreint de charme rustique grâce aux boiseries et à un hublot qui invite la lumière naturelle à l’intérieur. Des étagères flottantes et des casiers offrent un espace de rangement pour les serviettes et les articles de toilette dans la salle de bain.

Les options de rangement sont un sujet brûlant lorsque l’on vit petit, et les concepteurs essaient toujours de trouver des solutions intelligentes à cet égard. Les bancs et les escaliers sont parfaits pour intégrer des espaces de rangement, et le concepteur de la mini-maison P’tit Nid a exploité chaque coin et recoin pour intégrer des espaces de rangement, ajoutant ainsi de la fonctionnalité à l’attrait douillet de l’habitation.

Photo : P’tit Nid Mobile/Facebook

De l’autre côté de la maison, vous trouverez la cuisine du P’tit Nid Mobile, qui bénéficie d’une ingénieuse configuration en U tirant parti de l’espace disponible sous l’escalier menant à la terrasse. Comme le reste de la maison, tout ici est fait à la main avec de charmantes courbes rondes et des étagères ouvertes. Il ne déçoit pas non plus en termes de fonctionnalité, étant équipé d’une table de cuisson à deux brûleurs, d’un évier, d’un lave-vaisselle et d’armoires sous le comptoir avec de magnifiques comptoirs en granit.

Le Tiny House P’tit Nid Mobile est une demeure idéale pour ceux qui souhaitent voyager davantage et vivre en connexion avec la nature. Il s’agit d’une démonstration du savoir-faire exceptionnel du constructeur et montre comment même la conception la plus simple peut être transformée en un espace de vie agréable, pratique et confortable. Sans oublier que cela pourrait être une excellente source d’inspiration pour les personnes qui souhaitent construire leur propre petite maison de rêve minimaliste.