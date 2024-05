3 choses à savoir sur FLiRT, les nouvelles souches de coronavirus > Actualités > Yale Medicine

Remarque : les informations contenues dans cet article étaient exactes au moment de la publication originale. Étant donné que les informations sur le COVID-19 évoluent rapidement, nous vous encourageons à visiter les sites Web des Centers for Disease Control & Prevention (CDC), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que de votre état et de votre gouvernement local pour obtenir les dernières informations.

La bonne nouvelle est qu’au début du printemps 2024, les cas de COVID-19 étaient en baisse, avec beaucoup moins d’infections et d’hospitalisations que l’hiver précédent. Mais le SRAS-CoV-2, le coronavirus responsable du COVID, est toujours en train de muter. En avril, un groupe de nouvelles souches virales connues sous le nom de variantes FLiRT (d’après les noms techniques de leurs deux mutations) est apparue.

Les souches FLiRT sont des sous-variantes d’Omicron. L’un d’eux, KP.2, représentait 28,2 % des infections au COVID aux États-Unis au cours de la troisième semaine de mai, ce qui en fait la variante dominante du coronavirus dans le pays ; un autre, KP.1.1, représentait 7,1 % des cas.

Certains experts ont suggéré que les nouvelles variantes pourraient provoquer une augmentation estivale des cas de COVID. Mais les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rapportent également que l’activité virale du COVID dans les eaux usées (eaux contenant des déchets provenant de processus résidentiels, commerciaux et industriels) aux États-Unis a diminué depuis janvier et est actuellement « minime ».

«Les virus mutent tout le temps, je ne suis donc pas surpris de voir une nouvelle variante du coronavirus prendre le dessus», déclare Scott Roberts, MD, spécialiste des maladies infectieuses à Yale Medicine. Au contraire, il dit que les nouvelles mutations confirment que le virus SARS-CoV-2 reste un peu un joker, où il est toujours difficile de prédire ce qu’il fera ensuite. « Et je suppose que cela va continuer à muter. »

La plus grande question, selon le Dr Roberts, est peut-être de savoir si le virus nouvellement muté continuera d’évoluer avant l’hiver, lorsque les infections et les hospitalisations augmentent généralement, et si les souches FLiRT seront incluses dans un vaccin anti-Covid d’automne.

Ci-dessous, le Dr Roberts répond à trois questions sur les variantes FLiRT.