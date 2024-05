Le 20 mai marque le cinquième anniversaire de l’investiture de Volodymyr Zelensky à la présidence de l’Ukraine. loi ukrainienne mandats que les mandats présidentiels ne peuvent excéder cinq ans. Cependant, la loi exige également que le président reste en fonction jusqu’à ce qu’un nouveau chef d’État soit en place – et avec la loi martiale actuellement en vigueur, les élections en Ukraine ont été reportées. Comme on pouvait s’y attendre, les propagandistes et les hommes politiques russes ont bondi sur cette contradiction, affirmant que la présidence de Zelensky est désormais « illégitime ». Meduza s’est entretenu avec des représentants du bureau de Zelensky, des politiciens de l’opposition ukrainiens et des citoyens ordinaires pour savoir ce que pensent les Ukrainiens du report du vote et ce que cela signifie pour la légitimité du gouvernement Zelensky.

Depuis plusieurs mois, les responsables russes et propagandistes ont répandu le récit selon lequel, après le 20 mai, Volodymyr Zelensky perdrait sa légitimité formelle en tant que président de l’Ukraine.

Le 28 avril, par exemple, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, déclaré: « Le sort de Zelensky est sans ambiguïté prédéterminé, et très bientôt, le moment viendra où beaucoup, dont [people] en Ukraine, remettra en question sa légitimité.»

Viktor Medvedchuk, qui dirigeait le parti pro-Kremlin Plateforme d’opposition – Pour la vie (et dont la plus jeune fille est la filleule de Vladimir Poutine), fait écho ce sentiment le 2 mai. Medvedchuk a été accusé de trahison en 2021, mais a échappé à l’assignation à résidence au début de la guerre à grande échelle. Il a été repris en avril 2022 et échangé contre des prisonniers de guerre ukrainiens en septembre suivant.

Poutine lui-même commenté sur la situation avec prudence, affirmant que «cette question doit avant tout être résolue par le système politique et juridique ukrainien». Pendant ce temps, les propagandistes russes récit leurs partisans que le 21 mai, « la légitimité de Zelensky prendra fin » et que cela, entre autres choses, pourrait affecter la volonté des Ukrainiens de se battre pour leur pays.

Même si nous sommes interdits en Russie, nous continuons à fournir des reportages et des analyses exclusifs depuis l’intérieur du pays.

Nos journalistes sur le terrain prennent des risques pour vous tenir informés des changements survenus en Russie lors de son invasion à grande échelle de l’Ukraine. Soutien Le travail de Meduza aujourd’hui.

Règles contradictoires

En raison d’un problème juridique contradiction, le mandat du président Zelensky est en effet formellement terminé. Selon la Constitution ukrainienne, les mandats présidentiels sont strictement limités à cinq ans – et Zelensky a été investi le 20 mai 2019. Dans le même temps, l’article 108 de la Constitution ukrainienne États que le président doit remplir ses fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau chef de l’État soit élu. Avant le début de la guerre à grande échelle, les prochaines élections étaient prévues pour le 31 mars 2024. Mais elles ont été reportées en raison de la loi martiale qui sera en vigueur en Ukraine. jusqu’à au moins le 11 août.

À l’été 2023, Zelensky a suggéré qu’il serait peut-être encore possible d’organiser des élections et a déclaré que si c’était le cas, il se présenterait aux élections. Il a toutefois souligné qu’il serait très difficile d’assurer la sécurité des bureaux de vote en temps de guerre. Cet automne, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba dit que Zelensky pesait constamment le pour et le contre de la tenue d’élections en fonction de la situation au front et d’autres facteurs liés à la guerre.

Finalement, le 6 novembre 2023, le président déclaré que « ce n’est pas le moment des élections ». « Nous devons reconnaître que l’heure est désormais à la défense, à une bataille qui décidera du sort de l’État et de son peuple, et non à une désinformation que seule la Russie attend de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Cette déclaration intervient dans le contexte du conflit signalé entre Zelensky et le général Valerii Zaluzhnyi, alors commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Pendant la guerre, Zaluzhnyi est devenu la deuxième personne la plus populaire d’Ukraine, et certains experts ukrainiens ont suggéré que Zaluzhnyi pourrait constituer une sérieuse concurrence pour Zelensky s’il décidait de se présenter aux élections. Le 8 février, au milieu de ces discussions, Zaluzhnyi a été démis de ses fonctions de commandant en chef de l’Ukraine. Le 9 mai, Zelensky le nomme ambassadeur au Royaume-Uni.

« Des problèmes plus urgents »

« Le pays est en guerre et la tenue d’élections est impossible. L’écrasante majorité de la population ukrainienne comprend cela parfaitement bien. La légitimité du président ukrainien n’est pas du tout remise en question », a déclaré à Meduza Yevhen Holovakha, directeur de l’Institut de sociologie de l’Académie des sciences d’Ukraine. Il a souligné que les Ukrainiens sont actuellement confrontés à « des problèmes bien plus urgents que les campagnes de désinformation russes sur la légitimité de notre gouvernement ».

Volodymyr Paniotto, directeur de l’Institut international de sociologie de Kiev (KIIS), est du même avis. Il a noté qu’à l’automne 2023, après l’annonce par Oleksiy Arestovych de son intention de se présenter à la présidence, des discussions ont eu lieu dans la société ukrainienne sur la question de savoir si des élections devaient ou non avoir lieu. Arestovych a suggéré d’organiser des élections via l’application gouvernementale Diia, affirmant que 90 % des Ukrainiens y sont enregistrés. Mais Paniotto a déclaré à Meduza que ce chiffre est totalement inexact : les sociologues estiment que seulement 56 % des Ukrainiens utilisent l’application Diia. « À mon avis, [holding elections] est un pur fantasme », a déclaré Paniotto. « Ni ceux qui sont en première ligne, ni ceux qui sont partis [the country] je pourrais voter. »

En octobre 2023, KIIS a mené sa première enquête demander aux Ukrainiens quand, selon eux, les prochaines élections devraient avoir lieu ; 81 pour cent des personnes interrogées ont répondu que cela ne devrait avoir lieu qu’après la guerre. L’institut a ensuite interrogé la population avec des questions plus détaillées et des formulations variées, mais à chaque fois « la population a clairement exprimé son opposition » à la tenue d’élections pendant la guerre, a expliqué Paniotto.

Le groupe de réflexion Centre Razumkov a également interrogé les Ukrainiens sur les élections. UN enquête menée du 21 au 27 mars a montré que 59,5 pour cent des personnes interrogées avaient une opinion négative de la tenue d’élections avant la fin de la guerre ; seuls 22 pour cent considéraient l’idée d’organiser des élections de manière positive. « [In recent weeks], nous n’avons même pas mené d’enquêtes sur ce sujet ; nous ne considérons pas cela comme un problème », a ajouté Paniotto.

Les partenaires occidentaux de l’Ukraine partager cette vue. Par exemple, lors de sa visite à Kiev début mai, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que les élections en Ukraine auraient lieu lorsque « les Ukrainiens accepteraient que les conditions le permettent ». [for it].»

« Pour l’instant, c’est impossible »

Selon une source de la Verkhovna Rada qui s’est entretenue avec Meduza, aucune faction influente au parlement ukrainien ne souhaite sérieusement contester la légitimité du président. Il a noté que les députés n’ont soulevé publiquement cette question qu’à quelques reprises, par exemple lorsque l’ancien président Dmytro Razumkov a suggéré que la Cour constitutionnelle devrait examiner la question.

La source estime que toute discussion sur « l’illégitimité » de Zelensky est une tentative des autorités russes de déstabiliser la situation en Ukraine. «Il est difficile de dire si la Russie peut faire quelque chose au niveau [Ukrainian domestic] politique. Les gens ne protestent pas sur cette question. [The Russians] va faire bouger les choses parmi les citoyens ordinaires sur les chaînes TikTok et Telegram », a-t-il poursuivi.

Lorsqu’on lui a demandé si les responsables s’étaient préparés d’une manière spécifique pour le 21 mai, une source proche du bureau de Zelensky a donné une réponse vague : « La préparation est toujours la même : faire notre travail. Cela implique de lutter contre la propagande et l’opposition qui ne sont pas toujours rationnelles.» Il a ajouté qu’à sa connaissance, les autorités ont mené « quelques [closed] sondages » auprès du public sur la légitimité de Zelensky après le 20 mai, mais il a refusé d’en divulguer les résultats.

« Les gens ne comprennent pas toujours pourquoi nous parlons du 21 mai. Personne ne lit la Constitution pendant le déjeuner », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il n’était pas prévu d’organiser des élections présidentielles dans un avenir proche : « Nous vivons une période très difficile. Dans ce genre de situation, les gens ne pensent pas tellement à la politique. Demandez maintenant à un habitant de Kharkiv ce qu’il en est des élections et vous entendrez quelque chose d’inimprimable.»

Un député d’un grand parti d’opposition à la Verkhovna Rada a souscrit à cette évaluation. Il a déclaré que personne au Parlement ne soulève la question des élections car « tout commentaire d’un homme politique sur cette question sera considéré comme une provocation » et « aucune force parlementaire n’en parle parce que personne ne veut passer pour fou ».

Je serais le premier à vouloir des élections présidentielles puisque je suis opposé à Zelensky, mais pour l’instant c’est impossible. Comment les soldats pourront-ils voter ? Comment sera [Ukrainian] les réfugiés votent-ils ? Qui garantira la sécurité lors du décompte des voix lorsque les roquettes et les bombes voleront ? C’est impossible. Et la loi ukrainienne stipule que le président et le parlement exercent leurs pouvoirs jusqu’aux prochaines élections.

Le sociologue Volodymyr Paniotto a également déclaré que l’opposition ukrainienne ne cherche en aucune manière à exploiter l’idée de « l’illégitimité de Zelensky ». Il estime que cela est dû en partie au fait que, selon tous les sondages, la seule personne qui pourrait rivaliser avec le président sortant est Valérii Zaluzhnyi, et non aucune des figures de l’opposition (y compris l’ancien président Petro Porochenko). « Tous les autres sont loin derrière Zelensky », a ajouté Paniotto. Il pense que si des élections avaient lieu en Ukraine maintenant et que Zaloujnyi décidait de se présenter, il pourrait vaincre Zelensky, « mais on ne sait pas si [Zaluzhnyi] fonctionnera jamais.