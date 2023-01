La Déclaration des droits de Dominic Raab verrait plus de cas aller à Strasbourg et devrait être abandonné, selon une enquête

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Selon une enquête officielle, la déclaration des droits de Dominic Raab affaiblirait les tribunaux britanniques et entraînerait davantage de décisions à Strasbourg.

La commission mixte des droits de l’homme du Parlement (JCHR) a déclaré que la loi envisagée devrait être abandonnée après une opposition “écrasante” et une “justification inadéquate” pour des changements qui affaibliraient la capacité de chacun à faire respecter ses libertés fondamentales.

Un rapport cinglant concluait : « Nous ne pensons pas du tout qu’il s’agisse d’une déclaration des droits et recommandons que le titre du projet de loi soit modifié en conséquence.

« Le gouvernement ne devrait pas donner suite à ce projet de loi : il affaiblit la protection des droits, il porte atteinte à l’universalité des droits, il montre un mépris pour nos obligations juridiques internationales, il crée une incertitude juridique et entrave une application efficace, il entraînera une augmentation du nombre de dossiers à Strasbourg et portera atteinte à notre réputation internationale en tant que gardiens des droits de l’homme.

Le projet de loi, qui supprimerait et remplacerait la loi sur les droits de l’homme, a été présenté au parlement en juin dernier, mais les progrès ont été interrompus à la suite de l’effondrement du gouvernement de Boris Johnson.

La Déclaration des droits aurait été “mis de côté” sous Liz Truss, mais semble avoir été relancée depuis l’arrivée de Rishi Sunak au poste de Premier ministre et le retour de M. Raab au poste de secrétaire à la Justice.

Il semble prêt à poursuivre son chemin au Parlement, malgré la division au sein du Parti conservateur et l’antipathie de plusieurs ministres actuels et anciens envers ce que certains ont qualifié de «projet de loi vaniteux».

Joanna Cherry KC, présidente de la JCHR, a déclaré que la loi ne protège pas les droits, mais “supprime et restreint certaines protections des droits de l’homme que le gouvernement trouve gênantes”.

“Nous sommes également très préoccupés par l’impact négatif sur les dispositions constitutionnelles des nations décentralisées et l’accord du Vendredi saint”, a-t-elle ajouté.

« Nous avons demandé au gouvernement de reconsidérer la grande majorité des articles du projet de loi. Cependant, il y a si peu d’appétit pour ces réformes et l’impact est susceptible d’être si préjudiciable à la protection des droits de l’homme au Royaume-Uni qu’il serait peut-être plus judicieux d’abandonner le projet de loi dans son intégralité.

Dominic Raab dénonce le “non-sens” de la loi sur les droits de l’homme

La JCHR a déclaré que son enquête de six mois a révélé que le projet de loi sur la Déclaration des droits “non seulement manque de soutien, mais a suscité une inquiétude écrasante et généralisée”.

Il a déclaré qu’une consultation officielle, un appel à preuves et une enquête ont trouvé un “nombre limité” de supporters qui constituaient une “infime minorité” de l’ensemble des répondants.

Les députés et pairs de tous les partis ont conclu qu’il n’y avait « aucun cas pour ce projet de loi », et aucune preuve qu’il atteindrait les objectifs déclarés du gouvernement tels que la protection de la liberté d’expression, le renforcement de la souveraineté parlementaire et l’habilitation des tribunaux britanniques.

“Le comité conclut que le résultat probable de la législation est que davantage de personnes devraient s’adresser à la Cour européenne des droits de l’homme pour faire respecter leurs droits et que davantage de jugements défavorables seront probablement rendus contre le Royaume-Uni”, indique un communiqué.

“Nous pensons que certaines de ses dispositions sont tout simplement inutiles, tandis que d’autres sont positivement préjudiciables à l’application et à la protection des droits de l’homme au Royaume-Uni.”

Le rapport a averti que la Déclaration des droits supprimerait les obligations qui ont garanti la justice dans des affaires historiques, notamment les enquêtes sur la catastrophe de Hillsborough et le violeur de taxi noir John Worboys, avertissant que les groupes qui soulevaient des inquiétudes comprenaient ceux qui luttaient contre la violence à l’égard des femmes.

Une clause pourrait « permettre au gouvernement d’échapper à toute responsabilité pour les violations des droits de l’homme commises lors d’opérations militaires à l’étranger », tandis qu’une autre « éteint » le droit à la vie familiale des personnes menacées d’expulsion.

Le comité a estimé qu’il était difficile de voir une partie visant à faire en sorte que les juges britanniques ignorent les mesures provisoires de la Cour européenne des droits de l’homme comme autre chose qu’une “réaction” aux injonctions de dernière minute qui ont stoppé une tentative de vol d’expulsion vers le Rwanda.

Il a averti : « Le projet de loi semble être un moyen de traiter un petit nombre de problèmes spécifiques, que, bien qu’importants, nous ne nous attendrions pas à voir dans une loi sur les droits fondamentaux.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: «Le Bill of Rights s’appuie sur la fière tradition de liberté du Royaume-Uni en renforçant la liberté d’expression, en réinjectant une bonne dose de bon sens dans le système et en mettant fin aux abus de nos lois.

“Le gouvernement a été élu sur la base d’un manifeste qui s’est engagé à mettre à jour la loi sur les droits de l’homme afin de garantir un juste équilibre entre les droits des individus, notre sécurité nationale vitale et un gouvernement efficace – c’est ce que nous faisons.”