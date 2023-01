La Cour suprême de Caroline du Sud annule l’interdiction de l’avortement par l’État

COLUMBIA, SC (AP) – La Cour suprême de Caroline du Sud a annulé jeudi une interdiction de l’avortement après la détection d’une activité cardiaque – généralement environ six semaines – jugeant que la restriction viole le droit à la vie privée de la constitution de l’État.

La décision 3-2 intervient près de deux ans après que le gouverneur républicain Henry McMaster a signé la mesure. L’interdiction, qui comprenait des exceptions pour les grossesses causées par un viol ou un inceste ou des grossesses mettant en danger la vie du patient, a entraîné des poursuites presque immédiatement. Depuis lors, des contestations judiciaires ont fait leur chemin devant les tribunaux étatiques et fédéraux.

« L’État a incontestablement le pouvoir de limiter le droit à la vie privée qui protège les femmes contre l’ingérence de l’État dans sa décision, mais une telle limitation doit être raisonnable et significative en ce que les délais imposés doivent donner à la femme suffisamment de temps pour déterminer si elle est enceinte et de prendre des mesures raisonnables pour interrompre cette grossesse. Six semaines n’est tout simplement pas un délai raisonnable pour que ces deux choses se produisent, et par conséquent, la loi viole l’interdiction de la Constitution de notre État contre les atteintes déraisonnables à la vie privée », a écrit le juge Kaye Hearn dans l’opinion majoritaire.

Actuellement, la Caroline du Sud interdit la plupart des avortements à 20 semaines.

Sur Twitter, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a applaudi la répression des juges “sur l’interdiction extrême et dangereuse de l’avortement par l’État”.

“Les femmes devraient pouvoir prendre leurs propres décisions concernant leur corps”, a ajouté Jean-Pierre.

Diverses ordonnances ont donné aux partisans et aux opposants de la loi à la fois un motif de célébration et de consternation. Ceux qui cherchent à se faire avorter dans l’État ont vu la fenêtre légale s’étendre jusqu’à la limite précédente de 20 semaines avant de revenir aux dernières restrictions et de revenir.

Les tribunaux fédéraux avaient auparavant suspendu la loi. Mais l’annulation par la Cour suprême des États-Unis de l’affaire Roe v. Wade a permis aux restrictions d’avoir lieu – pour une brève période seulement. La Cour suprême de l’État l’a temporairement bloquée en août dernier alors que les juges envisageaient un nouveau défi.

La décision capitale de la Haute Cour dans Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization a déclenché une vague d’activités au niveau de l’État. Les États dominés par les républicains sont allés de l’avant avec de nouvelles restrictions tandis que les défenseurs des droits à l’avortement cherchaient des garanties supplémentaires. Avec la disparition des protections fédérales contre l’avortement, Planned Parenthood South Atlantic a intenté une action en justice en juillet en vertu du droit à la vie privée de la Constitution de la Caroline du Sud. Pendant ce temps, d’autres États ont vu des défis aux restrictions comme une question de liberté religieuse.

En Caroline du Sud, des avocats représentant la législature de l’État ont fait valoir que le droit à la vie privée devait être interprété de manière étroite. Lors des plaidoiries d’octobre dernier, ils ont fait valoir que le contexte historique suggérait que les législateurs avaient l’intention de protéger contre les perquisitions et les saisies lorsqu’ils avaient ratifié le droit en 1971. Les avocats de Planned Parenthood représentant les challengers ont déclaré que le droit à la vie privée englobe l’avortement. Ils ont fait valoir que les décisions précédentes de la Cour suprême de l’État étendaient déjà le droit à l’autonomie corporelle.

Le juge en chef Donald Beatty et le juge John Cannon Peu ont rejoint Hearn dans la majorité. Le juge George James, Jr., a écrit dans une opinion dissidente que le droit à la vie privée ne protégeait que contre les perquisitions et les saisies. Le juge John Kittredge a écrit séparément que la constitution de l’État protège les droits à la vie privée au-delà des perquisitions et des saisies, mais ne s’appliquait pas dans ce cas.

Alors que Few a déclaré qu’une restriction sur le moment de l’avortement est “clairement raisonnable”, il a ajouté que la loi en question ne laissait à ceux qui l’envisageaient “aucun choix du tout”.

“Ainsi, si un pourcentage substantiel de femmes enceintes ne peuvent pas être informées de leur grossesse à temps pour avoir des discussions significatives, s’engager dans des délibérations et des prières suffisantes, puis prendre des dispositions en temps opportun pour pratiquer un avortement, alors je ne peux pas imaginer un argument gagnant ce choix significatif existe ou que le refus de ce choix n’est pas une atteinte déraisonnable à la vie privée », a écrit Few dans une opinion concordante.

Plusieurs juges ont souligné que la décision de jeudi n’abordait que des questions juridiques et rejetait les aspects politiques du débat.

La décision limitée des juges a laissé la porte ouverte à de futurs changements. La State House et le Sénat n’ont pas réussi à s’entendre sur des restrictions supplémentaires lors de la session spéciale de l’été dernier sur l’avortement. Pourtant, un groupe restreint mais croissant de législateurs conservateurs a promis de repousser cette enveloppe une fois de plus cette session législative – malgré l’insistance précédente de certains dirigeants républicains, aucun accord n’est possible.

Dans une déclaration à l’Associated Press, le président du Parti démocrate de Caroline du Sud, Trav Robertson, a applaudi la décision jeudi, qui, selon lui, constituait “une voix de raison et de bon sens pour tempérer les actions législatives des républicains visant à priver les femmes et les médecins de leurs droits”.

Le président républicain de la Chambre des représentants de la Caroline du Sud, G. Murrell Smith, Jr., a écrit dans une série de tweets que les juges d’État “ont suivi la voie de la Cour suprême des États-Unis dans Roe v. Wade en créant un droit constitutionnel à l’avortement là où il n’en existe pas”. Smith a fait écho au juge Kittredge en ajoutant que la décision ne respectait pas la séparation des pouvoirs.

Dans une opinion dissidente, Kittredge a mis en garde contre « une résolution judiciaire de ce différend politique » au lieu d’une « véritable contestation constitutionnelle ».

“Notre législature a pris une décision politique réglementant les avortements en Caroline du Sud. La détermination de la politique législative, telle que contenue dans la loi, donne la priorité à la protection de la vie de l’enfant à naître », a écrit Kittredge.

Les républicains de Caroline du Sud ont promis d’aller de l’avant. Le procureur général Alan Wilson a déclaré dans un communiqué que son bureau examinait ses options. McMaster, qui sera bientôt inauguré pour son dernier mandat complet, a indiqué jeudi qu’une nouvelle mesure d’avortement sera une priorité lorsque l’Assemblée législative de l’État se réunira à nouveau la semaine prochaine.

“Avec cet avis, la Cour a clairement outrepassé son autorité”, a déclaré McMaster dans un communiqué. « Le peuple s’est exprimé à plusieurs reprises par l’intermédiaire de ses représentants élus sur cette question. J’ai hâte de travailler avec l’Assemblée générale pour corriger cette erreur.

La décision pourrait également stimuler l’intérêt pour la modification de la procédure d’élection des juges en Caroline du Sud. Les législateurs choisissent actuellement presque tous les juges des États, y compris les juges de la Cour suprême, après qu’une commission de sélection a sélectionné les candidats potentiels.

Dans un communiqué, le président du GOP de Caroline du Sud, Drew McKissick, a qualifié la décision de “extrêmement décevante et encore un autre exemple malheureux d’activisme judiciaire” et a déclaré que la décision “va à l’encontre de la volonté des électeurs de Caroline du Sud et est un autre rappel du besoin critique de réformer le processus de sélection et d’élection des juges.

Les défenseurs de l’accès à l’avortement ont déclaré qu’ils combattraient les futures tentatives de restriction de l’avortement.

“C’est une victoire monumentale dans le mouvement pour protéger l’avortement légal dans le Sud”, a déclaré la présidente de Planned Parenthood South Atlantic, Jenny Black, dans un communiqué. “Planned Parenthood South Atlantic et nos partenaires poursuivront leur combat pour bloquer tout projet de loi qui permet aux politiciens d’interférer dans les décisions des gens en matière de soins de santé privés.”

Les rédacteurs d’Associated Press, Meg Kinnard et Jeffrey Collins, ont contribué à ce rapport. James Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

James Pollard