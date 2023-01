La communauté asiatique sous le choc après la fusillade du Nouvel An lunaire

MONTEREY PARK, Californie (AP) – Ce fut un joyeux coup d’envoi de la première célébration du Nouvel An lunaire à Monterey Park depuis avant la pandémie, avec de grandes foules remplissant les rues de la ville à majorité sino-américaine près de Los Angeles pour des divertissements en direct, des manèges de carnaval et beaucoup de nourriture.

Mais les célébrations ont été gâchées par une tragédie samedi soir après qu’un homme armé est entré dans une salle de danse et a ouvert le feu, tuant 10 personnes, en blessant 10 autres et envoyant des fêtards paniqués dans les rues.

La fusillade qui a fait 5 hommes et 5 femmes morts a mis fin à la fête de deux jours prévue pour sonner l’année du lapin, qui mettait en vedette des danseurs de dragon défilant dans les rues du centre-ville décorées de lanternes rouges.

Les festivités de dimanche ont été annulées, bien que certaines célébrations du Nouvel An lunaire se soient déroulées dans les villes voisines qui abritent également d’importantes populations asiatiques-américaines.

« Nous n’avons pas eu une célébration comme celle-ci en trois ans, donc c’était capital. Les gens sont venus en masse », a déclaré le maire Pro Tem Jose Sanchez, qui était là avec sa fille de 6 ans. Il a estimé que 100 000 personnes étaient présentes samedi, et le festival est généralement l’une des plus grandes célébrations du Nouvel An lunaire de l’État.

Le massacre a envoyé des ondes de choc dans les communautés asiatiques américaines à travers le pays, incitant la police de San Francisco à New York à intensifier les patrouilles lors des célébrations du Nouvel An lunaire dans leurs propres villes.

Aucune motivation pour le crime n’a été donnée et les autorités ont déclaré que le suspect était un homme asiatique. Mais les groupes de défense des Américains d’origine asiatique ont déclaré que c’était un autre coup dur après des années de violence anti-asiatique très médiatisée à travers le pays.

“Quelle que soit l’intention, l’impact sur notre communauté a été vraiment profond”, a déclaré Connie Chung Joe, PDG de l’organisation à but non lucratif Asian Americans Advancing Justice Southern California. L’organisation à but non lucratif avait installé un stand au festival et elle avait prévu d’y assister dimanche.

“Avoir cette tragédie lors de l’une de nos vacances les plus importantes … cela semble très personnel à notre communauté”, a-t-elle déclaré. “Il y a toujours ce sentiment d’être pris pour cible et d’avoir peur quand nous entendons parler d’une fusillade comme celle-ci.”

La vallée de San Gabriel abrite un large éventail de communautés asiatiques-américaines, notamment des personnes d’origine chinoise, vietnamienne et philippine.

Yingying Guan, 29 ans, a vu une masse de voitures de police samedi soir à Monterey Park et a entendu des hélicoptères au-dessus de sa tête. Elle ne l’a pas appris en réponse à une fusillade jusqu’à ce qu’elle se réveille aux nouvelles de la fusillade dimanche matin.

Guan ne connaît personne impliqué mais a dit qu’elle était dévastée pour sa communauté.

“C’est censé être des familles qui se rassemblent pour s’amuser et avoir juste du temps pour se réunir”, a-t-elle déclaré. “Tant de victimes innocentes.”

Le suspect a été décrit comme un homme asiatique. Les enquêteurs pensent qu’il a tiré sur le Star Ballroom Dance Studio, tuant 10 personnes, a déclaré le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna. Puis, 20 à 30 minutes plus tard, il est entré dans la salle de bal Lai Lai à proximité de l’Alhambra, avant que les gens ne lui enlèvent l’arme et qu’il ne s’enfuie, a déclaré Luna.

“Quand quelque chose comme ça se produit – et je n’aurais jamais pensé que cela arriverait dans notre communauté – c’est très difficile à gérer”, a déclaré Sanchez, qui enseigne dans les écoles de la ville. “Il y a tellement de chagrin.”

Monterey Park est une ville d’environ 60 000 habitants située à l’est de Los Angeles, où près de 70 % des habitants sont asiatiques, principalement d’origine chinoise. La région est devenue une destination pour les immigrants asiatiques dans les années 1970 et 1980 après qu’un entrepreneur immobilier nommé Fredric Hsieh a acheté un terrain et annoncé ses collines et son climat chaud dans des journaux en langue chinoise.

La célébration du Nouvel An lunaire de la ville est devenue l’une des plus importantes de Californie. Sanchez, qui est américano-mexicaine, a déclaré que c’était une tradition chinoise que tout le monde appréciait et reflétait la diversité du grand Los Angeles.

Ses festivités ont été annulées, mais plusieurs autres événements dans toute la région, dont un défilé dans la ville de Westminster, se sont déroulés comme prévu, mais avec une sécurité supplémentaire.

Le studio de danse où la fusillade a eu lieu est situé à quelques pâtés de maisons de l’hôtel de ville sur l’artère principale de Monterey Park, Garvey Avenue, qui est parsemée de centres commerciaux linéaires de petites entreprises dont les enseignes sont en anglais et en chinois. Le cantonais et le mandarin sont tous deux largement parlés, les fêtes chinoises sont célébrées et des films chinois sont régulièrement projetés dans la ville.

Lynette Ma, 28 ans, s’est réveillée avec des SMS d’amis inquiets lui demandant si elle allait bien. Elle avait prévu d’emmener sa mère au festival dimanche, mais au lieu de cela, ils se sont assis dans un parc de la ville pour accepter la tragédie.

“C’était juste la chose la plus terrible”, a-t-elle déclaré. “C’est tout simplement horrible parce que vous ne vous attendez jamais à ce que cela se produise quelque part si près de chez vous.”

Elle a dit que sa famille sortirait pour manger pour marquer les vacances, mais ce ne sera pas la même chose.

Sanchez a déclaré qu’une veillée publique pour les victimes aura lieu dans les prochains jours.

___ Weber a rapporté de Los Angeles.

Amy Taxin et Christopher Weber, Associated Press