La célébrité de Dill Mill Gayye, Pankit Thakker, parle de collègues de l’industrie de la télévision qui se perdent dans le monde de la drogue et des relations amoureuses inutiles [EXCLUSIVE]

Acteur Pankit Thakker qui essaie actuellement le rôle de Kunwar Sa dans l’émission télévisée Janam Janam Ka Saath, révèle qu’il regarde toujours le genre de rôles pour lesquels il aime jouer au lieu de courir derrière pour gagner de l’argent. Il dit : « En tant qu’acteur dans l’industrie cinématographique, j’ai vu le succès et l’échec de près et personnellement. C’est une industrie qui peut vous faire sentir comme un roi un jour et un pauvre le lendemain. Mais c’est la nature de l’entreprise ici , et j’adore ça de toute façon. Le succès est une chose convoitée dans l’industrie du showbiz. C’est quelque chose que nous poursuivons tous. Mais le succès ne consiste pas seulement à être un acteur célèbre ou à gagner beaucoup d’argent. Le succès consiste à trouver le bonheur dans ce que Nous faisons. Il s’agit d’être satisfait de notre travail et de l’impact qu’il a sur notre public. C’est ce qui compte vraiment.

Pankit a fait ses débuts d’acteur dans l’émission populaire d’Ekta Kapoor, Kabhii Sautan Kabhii Sahelii, en 2001 en essayant le rôle principal de Harsh, romançant la belle diva de la télévision Anita Hassanandani et Urvashi Dholakia. Il a continué à mentionner combien de ses amis acteurs ont perdu leur carrière et leur succès à cause de la drogue et des affaires de passe-temps.

Pankit Thakker parle d’échec et plus

Il a ajouté : « J’ai fait face à un échec dans ma carrière, et croyez-moi, ce n’est pas facile d’y faire face. Mais j’ai appris que l’échec n’est pas la fin du monde. C’est une opportunité d’apprendre et de grandir. En fait , certains de mes plus gros échecs ont conduit à mes plus grands succès. L’un des plus grands leurres de l’industrie est la drogue. Ils peuvent apporter un soulagement temporaire, mais ils vous enlèvent également votre dynamisme, votre motivation et votre discipline. J’ai vu beaucoup de mes collègues se perdent dans le monde de la drogue, et c’est un chemin qui ne mène nulle part mais dans l’obscurité. Un autre leurre majeur dans l’industrie est la tentation des femmes. C’est un jeu dangereux à jouer. Les femmes ne sont pas des objets, ce sont des êtres humains. J’ai vu beaucoup de mes collègues tomber dans ce piège et perdre tout ce pour quoi ils ont travaillé ou gagné. Il est important de se rappeler que le respect et l’intégrité sont essentiels dans toute entreprise.

Part Pankit, une attitude positive est indispensable pour réussir. « L’industrie cinématographique est un monde faux et fragile, et il est facile de se perdre dans son illusion. C’est pourquoi il est crucial d’avoir un système de soutien solide, et pour moi, c’est ma famille. Ils me gardent les pieds sur terre et me rappellent ce qui est vraiment compte dans la vie. Sans eux, je ne serais pas arrivé aussi loin. En conclusion, le succès dans l’industrie cinématographique n’est pas seulement une question de gloire et de fortune. Il s’agit de trouver le bonheur dans ce que vous faites, d’apprendre de vos échecs, d’éviter les leurres de la drogue et des femmes, et rester ancré avec l’amour et le soutien de votre famille. Avec un travail acharné, du dévouement et une attitude positive, tout est possible », a-t-il conclu.

Pankit est connu pour avoir joué dans des émissions comme Bohot Pyaar Karte Hai, Aapki Nazron Ne Samjha, Bahu Hamari Rajni Kant, Dill Mill Gayye entre autres.