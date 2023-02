Kiara Advani, mariage de Sidharth Malhotra : Alia Bhatt félicite son ex présumé, Karan Johar devient émotif ; voici ce qu’ils ont dit

Enfin, l’attente est terminée puisque Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont partagé leurs photos de mariage. Les noces ont eu lieu au magnifique palais Suryagarh de Jaisalmer. Il semble que le mariage était une affaire de détente. Le couple a opté pour des teintes pastel. Kiara Advani portait un lehenga rose pastel avec des bijoux en émeraude tandis que Sidharth Malhotra a choisi un sherwani doré. Les félicitations affluent pour les deux. Alia Bhatt a profité de ses histoires Insta pour leur souhaiter. Comme nous le savons, Sidharth Malhotra et elle ont été en couple pendant un certain temps entre 2016 et 2017. Mais le couple s’est séparé en raison de certains problèmes.

Le mariage proprement dit a eu lieu en présence de membres de la famille et de quelques amis très proches. Karan Johar était là avec Manish Malhotra. Il a écrit une longue note pour les deux. On le sait, Sidharth Malhotra est son protégé. Il a écrit: “Je l’ai rencontré il y a une décennie et demie. Silencieux, fort et toujours si sensible. Je l’ai rencontrée de nombreuses années après silencieuse, forte et si sensible dans une égale mesure Puis ils se sont rencontrés et j’ai réalisé à ce moment-là que le ces deux piliers de force et de dignité peuvent créer un lien irremplaçable et créer ensemble l’histoire d’amour la plus magique. Les regarder est un conte de fées enraciné dans la tradition et la famille ”

D’autres comme Samantha Ruth Prabhu, Sophie Choudry, Anil Kapoor, Karisma Kapoor et Mukesh Chhabra ont également envoyé leur amour. Le directeur de casting l’a appelée Bhabhi. Upasana Kamineni a dit qu’elle était désolée que Ram Charan et elle n’aient pas pu être là pour le mariage. Ram Charan a travaillé ensemble sur deux films, dont le RC 15 en cours de production. Il semble que le couple s’envolera pour Delhi demain dans un jet privé. Elle va chez Sidharth Malhotra.