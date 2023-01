Israël vacille et prépare une réponse après la fusillade dans la synagogue de Jérusalem-Est

Commentez cette histoire Commenter

correction Une version précédente de cet article disait à tort que le Hamas, le groupe militant islamiste, dirige la Cisjordanie. Il gouverne la bande de Gaza. L’article a été corrigé. TEL AVIV – Deux Israéliens ont été blessés lors d’une fusillade à Jérusalem-Est, un jour après une fusillade mortelle dans une synagogue de Jérusalem et le dernier incident d’une série de violences croissantes qui menace de plonger la région dans une nouvelle effusion de sang. Magen David Adom, les services d’urgence israéliens, ont déclaré avoir reçu un rapport sur la fusillade à Ma’alot Ir David, une colonie israélienne à Jérusalem-Est, vers 10h40 samedi matin. Le tireur, un Palestinien de 13 ans de Jérusalem-Est, a été tué sur les lieux, selon la police israélienne.

La fusillade de samedi est survenue un jour après qu’un tireur palestinien a tué sept personnes – dont des enfants – lors de services de prière dans une synagogue de Jérusalem-Est vendredi soir, alors que les Palestiniens de Gaza, de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie occupée descendaient dans les rues pour célébrer et que les dirigeants israéliens prêt à se rencontrer et à finaliser une réponse.

L’attaque de vendredi a été la plus meurtrière contre des fidèles israéliens depuis des années, et est survenue alors que la région risquait d’entrer dans un tourbillon d’escalade. Jeudi, un raid militaire israélien a tué neuf Palestiniens dans un camp de réfugiés à Jénine, dans ce qui a été l’opération la plus meurtrière en Cisjordanie depuis près de deux décennies, ont déclaré des responsables palestiniens. Et tôt vendredi, des militants à Gaza ont tiré des roquettes sur Israël, qui a lancé des frappes aériennes sur le territoire.

Les affrontements sont un premier test pour le nouveau gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, arrivé au pouvoir à la fin du mois dernier, prévoyant de restreindre les droits des minorités et d’autoriser un traitement plus dur des Palestiniens. Netanyahu a déclaré vendredi que son cabinet de sécurité se réunirait samedi soir et que son gouvernement avait déjà décidé des mesures immédiates qu’il prendrait.

Les funérailles des victimes de la fusillade de vendredi devraient avoir lieu samedi soir après la fin du Shabbat. Ils viendront alors que l’armée et la police israéliennes opèrent au niveau d’alerte le plus élevé possible, demandent au public de signaler les objets suspects qui pourraient être une bombe et ont renforcé leurs forces dans tout Jérusalem-Est, en Cisjordanie et en Israël en prévision d’une poursuite des affrontements . La police israélienne a annoncé samedi avoir arrêté 42 personnes en lien avec la fusillade de vendredi.

Netanyahu a assuré aux États-Unis qu’il freinerait l’extrême droite. A-t-il déjà perdu le contrôle ?

Les tirs du week-end ont eu lieu à Jérusalem-Est, une zone contestée de la ville qu’Israël contrôle depuis son annexion en 1967 et qui est revendiquée par les Israéliens et les Palestiniens comme leur capitale. . Un précédent gouvernement Netanyahu a cherché à expulser un groupe de Palestiniens de leurs maisons à Jérusalem-Est en faveur de colons juifs, ce qui a conduit à une confrontation sanglante de 11 jours entre Israël et le Hamas, le groupe militant islamiste qui dirige la bande de Gaza.

Après la fusillade de vendredi soir, les responsables israéliens ont offert des messages mitigés. Même si Netanyahu a promis une réponse, il a également exhorté les Israéliens ordinaires « à ne pas se faire justice eux-mêmes ». Mais son ministre de la Sécurité d’extrême droite, Itamar Ben Gvir, a suggéré que le gouvernement assouplisse la réglementation sur les armes à feu pour les civils, et ses partisans se sont rassemblés à la synagogue en scandant : “Mort aux terroristes”.

Pendant ce temps, les célébrations du massacre ont éclaté dans les villes et villages de Jérusalem-Est, de Cisjordanie et de Gaza. Un compte Twitter affilié au Hamas a publié vidéos de feux d’artifice, de klaxons, de gens qui applaudissent et de photos de Palestiniens distribuant des friandises.

Vendredi, le politicien du Hamas Mushir al-Masri a félicité l’attaquant de Jérusalem-Est, affirmant que la fusillade était « une réponse rapide » au raid militaire israélien meurtrier à Jénine la veille, et était « la preuve de la vitalité et de la préparation de la résistance ».

Le tireur présumé, qui a été tué par les forces de sécurité sur place, a été identifié par la police israélienne comme étant un Palestinien de 21 ans de Jérusalem-Est. Il aurait agi seul et n’a pas de casier judiciaire.

Les responsables américains qui se rendaient dans la région se sont retrouvés au milieu des tensions. Le directeur de la CIA, William J. Burns, est en Israël cette semaine et le secrétaire d’État Antony Blinken doit s’y rendre lundi et mardi. Blinken rencontrera Netanyahu en Israël et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas en Cisjordanie, a indiqué le département d’Etat.

Blinken, qui a récemment exprimé sa crainte que le gouvernement de Netanyahu puisse aggraver le conflit dans la région, a condamné les attaques de vendredi « dans les termes les plus forts ».

“L’idée que des personnes soient ciblées alors qu’elles quittent un lieu de culte est odieuse”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était “particulièrement tragique” que l’attaque se soit produite le jour de la commémoration internationale de l’Holocauste.

Lors d’un appel avec Netanyahu vendredi, le président Biden “a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une attaque contre le monde civilisé” et a souligné “l’engagement à toute épreuve des États-Unis envers la sécurité d’Israël”, selon un communiqué de la Maison Blanche.

La police israélienne a déclaré que le tireur était entré dans la synagogue du quartier de Neve Yaakov à Jérusalem-Est vers 20h15. Après avoir ouvert le feu sur des fidèles, il a couru dans la rue, où il a tiré sur des piétons. Il a tenté de fuir en voiture avant que des agents de sécurité israéliens ne le tuent sur les lieux. Le nom du tireur n’a pas encore été dévoilé.