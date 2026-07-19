Un feu violent s'est déclaré dimanche après-midi dans le Var. Attisé par le mistral et des températures extrêmes, il a progressé rapidement vers Les Arcs, nécessitant l'évacuation de plusieurs quartiers.

Les températures dépassent 37°C avec un mistral et un risque classé extrême dans le Var.

Trois quartiers des Arcs ont été évacués Château Saint-Pierre, Font du Loup et Plateau des Aires.

Un incendie s'est déclaré ce dimanche 19 juillet 2026 vers 15h20 à Taradeau, dans le Var. Le feu a rapidement progressé, brûlant 60 hectares en moins de deux heures et gagnant la commune voisine des Arcs. Des évacuations ont été ordonnées et plus de 220 sapeurs-pompiers sont mobilisés.

Un incendie d’une violence inhabituelle frappe ce dimanche après-midi le centre Var. Le feu s’est déclaré vers 15h20 à Taradeau, près du complexe sportif Victor David, selon Fréquence Sud. À 17h00, le bilan provisoire faisait état de 60 hectares déjà partis en fumée, selon le point de situation communiqué par la préfecture du Var.

Une progression fulgurante vers Les Arcs

Le feu a d’abord parcouru une trentaine d’hectares sur le territoire de Taradeau avant de franchir les limites communales. Il a ensuite « sauté » en direction des Arcs, portant le total à 60 hectares brûlés, comme l’indique le préfet du Var dans son premier point de situation. La progression est qualifiée de « très rapide » par les autorités.

Face à l’avancée des flammes, le maire des Arcs a ordonné l’évacuation de trois quartiers : Château Saint-Pierre, Font du Loup et Plateau des Aires. Selon Var Matin Draguignan, une cinquantaine d’évacuations ont déjà été effectuées en milieu d’après-midi.

220 pompiers et moyens aériens massifs

Le dispositif de lutte contre l’incendie est colossal. Plus de 220 sapeurs-pompiers sont engagés sur le terrain, appuyés par une centaine d’engins terrestres, selon Var Actu. Les moyens aériens comprennent deux Canadairs, trois hélicoptères bombardiers d’eau et un avion DASH, d’après Fréquence Sud.

Le préfet du Var a activé le Centre Opérationnel Départemental. Un poste de commandement opérationnel a été installé aux Arcs pour coordonner les opérations. Les plans communaux de sauvegarde ont été déclenchés dans les deux communes touchées.

Des conditions météorologiques extrêmes

Les conditions climatiques compliquent considérablement la tâche des secours. Les températures ont dépassé 37°C ce dimanche dans le secteur, avec une humidité très faible. Un léger mistral attise les flammes et favorise leur propagation, selon Var Actu.

Le secteur était classé en « risque extrême » d’incendie pour cette journée du 19 juillet, le niveau d’alerte maximal dans le département du Var, rappelle Fréquence Sud. Cette classification, qui correspond au degré le plus élevé de l’échelle de vigilance, interdit normalement toute activité susceptible de déclencher un départ de feu.

Routes coupées, secteur à éviter

Plusieurs axes routiers ont été fermés à la circulation pour faciliter l’intervention des secours et protéger les usagers. Les RD 57, RD 555 et RD 73 sont interdites d’accès dans le périmètre concerné. La préfecture a également demandé d’éviter la RD 10 et la RD 73, comme l’indique son compte officiel sur X.

Contexte dans le Var

Le Var est l’un des départements français les plus exposés au risque d’incendie de forêt. Taradeau, commune viticole de 1 700 habitants située dans la plaine des Maures entre Draguignan et Le Luc, est entourée de zones boisées sensibles. Les Arcs, commune voisine de 7 200 habitants, connaît une situation similaire.

Le département a connu plusieurs incendies majeurs ces dernières années. La saison estivale 2026 s’annonce particulièrement à risque, avec des épisodes de chaleur précoces et intenses. Les services de secours varois disposent d’un dispositif renforcé durant l’été, mais la multiplication des départs de feu en période de conditions extrêmes met les moyens sous tension.

Situation en cours d’évolution

En début de soirée, le feu n’était pas encore fixé et continuait de progresser. Les autorités maintiennent leur appel à éviter le secteur pour ne pas gêner les opérations de secours. Les habitants des communes voisines sont invités à suivre les consignes des autorités et à rester à l’écoute des médias locaux.

La préfecture du Var devrait communiquer un nouveau point de situation dans les prochaines heures. L’évolution du sinistre dépendra en grande partie de la météo nocturne et de la capacité des équipes au sol à contenir la progression des flammes avant la tombée de la nuit.