Un feu de végétation s'est déclaré dimanche après-midi à proximité d'une emprise militaire. L'intervention rapide des secours a permis d'éteindre le sinistre sans dégât majeur.

Météo-France a activé une vigilance jaune canicule sur le secteur à partir du 28 juillet midi.

89 feux de végétation ont été recensés dans le département depuis le 1er juillet 2026.

La Côte-d'Or est placée en risque sévère d'incendie depuis le 26 juillet par décision de la préfète Violaine Démaret.

Un incendie s'est déclaré le 28 juillet à 14h58 près d'un camp militaire à Dijon et a été éteint en cinq minutes.

Un départ de feu a été signalé dimanche 28 juillet à 14h58 derrière un camp militaire à Dijon. Les pompiers sont intervenus rapidement et ont éteint l'incendie en quelques minutes, sans faire de victime ni causer de dommage significatif.

Intervention éclair des secours

Dimanche 28 juillet en milieu d’après-midi, un incendie s’est déclaré à Dijon, à proximité immédiate d’un camp militaire. L’alerte a été donnée à 14h58, selon le portail Feux de Forêt. Les sapeurs-pompiers de Côte-d’Or se sont rendus sur place et ont rapidement circonscrit le sinistre. Un point de situation publié à 15h03, soit cinq minutes après le signalement, confirmait que le feu était éteint.

Aucune victime n’a été recensée et les dégâts sont restés limités. L’origine de l’incendie n’a pas été précisée à ce stade.

Un département en vigilance renforcée

Cet incident intervient dans un contexte de risque élevé. Depuis le 26 juillet, la préfète de Côte-d’Or, Violaine Démaret, a placé le département en risque sévère d’incendie en raison de la sécheresse et de conditions météorologiques éprouvantes. Cette décision préfectorale durcit les mesures de prévention sur l’ensemble du territoire.

Parallèlement, Météo-France a activé une vigilance jaune canicule sur la Côte-d’Or à compter du 28 juillet à midi. Les températures élevées et l’absence de pluie significative fragilisent la végétation et augmentent la vulnérabilité des sols.

Contexte dans la Côte-d’Or

Le département fait face à une multiplication des départs de feux depuis plusieurs semaines. Selon le média J’aime Dijon, 89 incendies de végétation ont été recensés en Côte-d’Or depuis le 1er juillet 2026. Ce chiffre illustre la pression exercée sur les services de secours et la nécessité d’une vigilance accrue de la part des habitants et des acteurs économiques.

La Côte-d’Or, département rural et viticole de Bourgogne-Franche-Comté, compte environ 535 000 habitants. Dijon, sa préfecture, rassemble près de 160 000 résidents. La présence d’emprises militaires sur le territoire nécessite une coordination étroite entre les autorités civiles et les forces armées en matière de prévention des risques.

Prochaines étapes

Les autorités appellent à la prudence dans les jours à venir. La vigilance canicule et le risque incendie restent actifs, et toute activité susceptible de provoquer un départ de feu reste à éviter.