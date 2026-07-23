Un feu d'herbes sèches a mobilisé les pompiers mercredi sur cette île de la Loire, contraignant à l'évacuation préventive de la plage naturiste

La Daguenière : 3 hectares détruits par un incendie sur l’île du Hardas

L'accès difficile et les bras de Loire asséchés ont compliqué l'intervention des sapeurs-pompiers

La plage naturiste située sur l'île a été évacuée par précaution, aucun blessé n'a été recensé

Un incendie a détruit environ 3 hectares d'herbes sèches sur l'île du Hardas, à La Daguenière, mercredi 22 juillet 2026

Un incendie s'est déclaré mercredi 22 juillet sur l'île du Hardas, à La Daguenière. Les flammes ont parcouru environ 3 hectares d'herbes sèches, provoquant l'évacuation de la plage naturiste. L'accès difficile au site a compliqué l'intervention des sapeurs-pompiers.

Un incendie s’est déclaré mercredi 22 juillet 2026 sur l’île du Hardas, située à La Daguenière, commune déléguée de Loire-Authion dans le Maine-et-Loire. Le feu a détruit environ 2 000 à 3 000 m² d’herbes sèches, selon Ouest-France.

Les flammes ont contraint les pompiers à évacuer par précaution la plage naturiste présente sur l’île. Aucun blessé n’a été signalé à l’issue de l’intervention.

Une intervention compliquée par le terrain

L’accès à l’île a posé des difficultés aux sapeurs-pompiers mobilisés sur place. La topographie du site, avec des bras de la Loire localement asséchés en cette période estivale, a ralenti les opérations de lutte contre le feu, rapporte Ouest-France.

Les secours sont néanmoins parvenus à maîtriser l’incendie, qui n’a touché que des herbes sèches, sans atteindre de zones habitées ou d’infrastructures.

Contexte dans le Maine-et-Loire

Cet incident intervient en période de vigilance accrue face au risque incendie estival. Le Maine-et-Loire, avec ses 7 106 km² et ses zones naturelles étendues le long de la Loire, connaît régulièrement des départs de feu en été lorsque la végétation se dessèche.

La Daguenière, intégrée à la commune nouvelle de Loire-Authion depuis 2016, se situe dans le Val d’Authion, secteur agricole et naturel où les îles de la Loire constituent des espaces prisés pour les loisirs en saison chaude.

Les conditions météorologiques et l’état de la végétation continueront de requérir une vigilance particulière dans les semaines à venir sur l’ensemble du département.