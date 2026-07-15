Article vérifié et corrigé avec un lecteur le 15 juillet 2026 à 08:21

Un feu d'appartement a éclaté le 14 juillet au soir dans le centre de Rouen, mobilisant d'importants moyens de secours. Aucune victime n'est à déplorer.

Un incendie s'est déclaré mardi 14 juillet vers 21h30 dans un immeuble du centre-ville de Rouen, mobilisant 24 sapeurs-pompiers et neuf engins. Le sinistre, survenu en pleine soirée de la Fête nationale, n'a heureusement fait aucune victime.

L’essentiel Mobilisation : 24 sapeurs-pompiers et 9 engins déployés sur place

24 sapeurs-pompiers et 9 engins déployés sur place Localisation : immeuble de 3 étages, rue des Faulx, à proximité de l’hôtel de ville

immeuble de 3 étages, rue des Faulx, à proximité de l’hôtel de ville Horaire : incendie déclaré mardi 14 juillet vers 21h30

incendie déclaré mardi 14 juillet vers 21h30 Bilan humain : aucune victime recensée

Un feu au deuxième étage en plein centre-ville

Le feu s’est déclaré au deuxième étage d’un immeuble d’habitation de trois étages, rue des Faulx, selon InfoNormandie. L’incendie a rapidement dégagé une importante fumée visible dans le quartier, qualifié d’« impressionnant » par les témoins et les services de secours. Les flammes ont nécessité le déploiement de deux lances pour être maîtrisées.

La rue des Faulx, artère du centre historique à quelques dizaines de mètres de l’hôtel de ville, a été bouclée le temps de l’intervention. Les services de police et d’Enedis étaient également présents sur place pour sécuriser le périmètre et couper les alimentations électriques si nécessaire. Les secours ont demandé aux automobilistes et riverains d’éviter le secteur pendant toute la durée de l’opération.

Des moyens conséquents déployés

Vingt-quatre sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime ont été mobilisés, appuyés par neuf engins, selon InfoNormandie. Ce dispositif important témoigne de la gravité initiale du sinistre et de la nécessité d’intervenir rapidement dans un secteur urbain dense.

L’intervention s’est déroulée en soirée, en pleine célébration du 14 juillet. Plusieurs témoins ont signalé une affluence inhabituelle dans les rues du centre-ville, compliquant potentiellement l’accès des secours.

Aucune victime à déplorer

Fort heureusement, aucune victime n’a été recensée suite à cet incendie. Les occupants de l’immeuble ont pu être évacués à temps et aucun blessé n’est à déplorer parmi les riverains ou les secours. Les causes du sinistre n’ont pas encore été communiquées par les autorités à ce stade.

Contexte dans la Seine-Maritime

Cet incendie survient dans un contexte régional de vigilance accrue aux risques de feux. Plusieurs communes de l’Eure et de Seine-Maritime avaient annulé ou reporté leurs feux d’artifice des 13 et 14 juillet en raison de la canicule, de la sécheresse et du risque de départ de feu, selon InfoNormandie. La préfecture avait appelé à la prudence face aux conditions météorologiques exceptionnelles.

Malgré ces précautions, le feu d’artifice officiel de Rouen pour la Fête nationale était maintenu et devait être tiré depuis la Presqu’île Rollet, selon l’Office de Tourisme de Rouen. La capitale normande, qui compte environ 110 000 habitants et constitue le chef-lieu de département, concentre une part importante des services de secours de Seine-Maritime.

L’intervention rue des Faulx illustre la réactivité des services d’urgence dans un secteur sensible du centre historique, où la densité du bâti ancien nécessite une vigilance particulière en cas d’incendie. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’origine du sinistre.