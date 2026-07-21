Var : 200 hectares brûlés à Taradeau et Les Arcs, enquête sur l’origine du feu

Le parquet de Draguignan a ouvert une enquête judiciaire confiée à la gendarmerie, le préfet n'exclut pas une origine non naturelle

200 hectares ont été ravagés entre Taradeau et Les Arcs-sur-Argens, le feu a été fixé samedi 20 juillet à 19h00

Un violent incendie s'est déclaré vendredi après-midi à Taradeau avant de se propager vers Les Arcs-sur-Argens. Fixé samedi à 19h00, le sinistre a ravagé 200 hectares et nécessité la mobilisation de 615 sapeurs-pompiers au plus fort de l'intervention. Le bilan matériel fait état de quatre maisons détruites.

Dimanche 19 juillet, vers 15h20, les premières flammes s’élèvent près du complexe sportif Victor David à Taradeau. En quelques heures, attisé par le mistral et des températures dépassant les 35 degrés, le feu franchit les limites communales et atteint Les Arcs-sur-Argens. Il faudra attendre lundi 20 juillet à 19h00 pour que les autorités déclarent le sinistre fixé, après 28 heures d’une lutte acharnée contre les flammes.

200 hectares ravagés entre deux communes

L’incendie a parcouru 200 hectares de végétation entre Taradeau et Les Arcs-sur-Argens, selon les services du département. Au pic de l’intervention, 615 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, appuyés par des moyens aériens. Les équipes ont dû composer avec des conditions météorologiques difficiles : le mistral soufflait à plus de 60 km/h, propulsant les braises à plusieurs centaines de mètres.

Les flammes ont détruit quatre maisons de plain-pied, une dizaine d’autres ont été impactées par la fumée et la chaleur. Quinze véhicules ont été calcinés dans les propriétés touchées. Environ 150 personnes ont été évacuées préventivement durant le sinistre, certaines hébergées chez des proches, d’autres prises en charge par les services municipaux.

Une enquête judiciaire ouverte

Le parquet de Draguignan a ouvert une enquête judiciaire samedi 20 juillet. Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de la gendarmerie de Draguignan. Le préfet du Var, Simon Babre, a exprimé des doutes sur l’origine naturelle du sinistre lors d’un point presse samedi soir. « Nous n’excluons aucune piste à ce stade, y compris une origine volontaire ou accidentelle », a-t-il déclaré.

Les gendarmes ont procédé aux premières constatations dès samedi matin sur la zone de départ du feu, près du complexe sportif Victor David. Les expertises techniques se poursuivront dans les prochains jours pour déterminer les circonstances exactes du déclenchement.

Plus de 350 pompiers toujours mobilisés

Si le feu a été déclaré fixé samedi soir, plus de 350 sapeurs-pompiers restaient déployés dimanche sur le terrain pour surveiller les lisières et éteindre les points chauds résiduels. « La phase de surveillance va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon l’évolution météorologique », a précisé le contrôleur général Éric Grohin, directeur départemental du Service d’incendie et de secours du Var.

Des moyens aériens continuent d’effectuer des rotations pour larguer de l’eau sur les zones les plus sensibles. Les pompiers craignent une reprise du feu en cas de vent fort ou de nouvelle vague de chaleur. L’accès aux zones brûlées reste interdit au public.

Les sinistrés invités à se signaler

Le maire des Arcs-sur-Argens, Marcel Florent, a invité les habitants touchés par l’incendie à se signaler en mairie pour faciliter le recensement des dégâts et l’accompagnement administratif. « Nous avons ouvert une cellule d’accueil dès samedi matin pour aider les familles dans leurs démarches auprès des assurances et des services de l’État », a-t-il indiqué.

À Taradeau, le maire Philippe Bourdin a annoncé la mise en place d’un fonds d’urgence pour venir en aide aux sinistrés les plus démunis. Une réunion publique d’information est prévue en début de semaine pour faire le point sur la situation et les mesures d’accompagnement.

Contexte dans le Var

Le Var compte environ 1,1 million d’habitants et reste l’un des départements français les plus exposés au risque incendie. En 2026, la France enregistre des records de surfaces brûlées pour une mi-juillet, dans un contexte de sécheresse persistante. Plusieurs départements ont renforcé les restrictions d’eau, et les acteurs locaux s’adaptent aux conditions climatiques extrêmes.

Le département du Var a connu plusieurs épisodes de feux de forêt majeurs ces dernières années, mobilisant régulièrement des moyens importants. D’autres régions françaises sont également touchées par des incendies cet été, comme en Bretagne où 25 hectares ont été détruits début juillet. En Charente-Maritime, 110 pompiers ont été mobilisés pour un sinistre de 15 hectares à la mi-juillet.

Un été sous haute surveillance

Face à la multiplication des départs de feu, les autorités ont renforcé les dispositifs de prévention et de surveillance sur l’ensemble du territoire varois. Les patrouilles de gendarmerie ont été intensifiées dans les massifs, et l’accès à certains secteurs forestiers est désormais réglementé par arrêté préfectoral.

Le Service d’incendie et de secours du Var a également bénéficié de renforts extérieurs pour faire face à la période estivale. Vingt-deux pompiers de l’Allier ont été déployés dans le Vaucluse voisin pour épauler les équipes locales face à la recrudescence des feux de forêt.

Les résultats de l’enquête judiciaire seront déterminants pour comprendre les circonstances de ce nouvel incendie et renforcer, le cas échéant, les mesures de prévention. Les premières conclusions sont attendues dans les semaines à venir.