Hilaria Baldwin déchirée pour un accent “au-delà de l’offensant” tout en parlant à des paparazzi

Les réactions des médias sociaux ont déchiré Hilaria Baldwin pour avoir continué à utiliser un accent espagnol “offensant” après avoir parlé avec des paparazzi cette semaine.

Les utilisateurs de Twitter se sont immédiatement saisis d’une nouvelle vidéo pour fustiger une fois de plus Baldwin pour son accent, un utilisateur écrivant : “C’est plus qu’offensant à ce stade qu’elle continue avec cet accent espagnol.”

“Peu importe le chaos de son esprit et cette situation – tu n’es pas espagnol,” l’utilisateur a écrit.

L’experte en yoga / bien-être de 37 ans a fait l’objet de nombreuses critiques en décembre 2020 lorsqu’il est apparu qu’elle était née à Boston, et non en Espagne, comme elle l’avait laissé entendre. Beaucoup l’ont également critiquée pour avoir prétendument simulé un accent espagnol – une critique qui continue de la suivre à ce jour.

Après le scandale initial, Baldwin a écrit sur Instagram que ses parents “ont élevé mon frère et moi avec deux cultures, américaine et espagnole, et je ressens un véritable sentiment d’appartenance aux deux”. Elle a dit qu’elle aurait dû “être plus claire” et s’est excusée pour la controverse, mais elle a maintenu qu’elle avait un “lien profond avec deux cultures”.

Baldwin a fait l’objet de nouvelles critiques cette semaine lorsqu’elle a pris la défense de son mari, l’acteur Alec Baldwin, après que les tribunaux du Nouveau-Mexique ont annoncé une accusation d’homicide involontaire dans la mort par balle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de “Rust”. Baldwin a dit aux paparazzis de laisser sa famille tranquille et de “laisser ça se dérouler”.

“Je vais vous dire ce que je vais dire, vous n’allez pas me poser de questions”, a déclaré Baldwin aux paparazzis vendredi. “Je veux que vous réalisiez que nous avons sept enfants, et que vous soyez ici pour les escorter à l’école et être là quand ils rentrent à la maison n’est pas bon.”

“Donc, sur le plan humain, vous savez que je ne vais rien vous dire. Vous le savez”, a-t-elle poursuivi, parlant avec un accent espagnol. “Alors s’il vous plaît, laissez ma famille en paix et laissez tout cela se dérouler, d’accord?”

Un autre utilisateur a critiqué Baldwin pour son accent alors même qu’ils exprimaient leur sympathie pour la famille.

“J’ai vu des gens se sentir mal parce qu’elle était harcelée par [paparazzi]et bien sûr c’est valable, mais le AAAAACCENT mon DIEU”, a écrit l’utilisateur, ajoutant que d’autres “ont tout à fait raison” de critiquer Baldwin.

Une autre utilisatrice qui a été stupéfaite qu'”elle le fasse toujours” même après qu’il ait été “révélé” qu’elle n’était pas d’Espagne.

Le co-animateur de Daily Blast Live, Tory Shulman, a demandé avec moquerie : “Comment dites-vous – vous venez de Boston ?” en référence au moment où Baldwin a déclaré qu’elle ne se souvenait pas du mot concombre lors d’un segment de cuisine sur The Today Show .

Un utilisateur, prétendant être espagnol, a déclaré que Baldwin avait un “accent madrilène assez convaincant“, ajoutant:” Je ne dis pas que c’est 100% faux, juste que, en tant qu’Espagnol, cela m’aurait trompé à 100% lol.”

Mais un autre utilisateur a ajouté que Baldwin et l’acteur Austin Butler, qui a récemment remporté un Golden Globe pour son interprétation d’Elvis, “ont besoin d’une sorte de groupe de soutien pour les personnes qui ne peuvent pas désactiver la fausse voix”.

Baldwin, qui s’appelle Hilaria mais a révélé que son vrai nom est Hillary, s’est précédemment excusée pour le scandale et a tenté de corriger certaines des “idées fausses” qu’elle a dit que les gens avaient captées à son sujet, affirmant qu’elle “avait passé du temps à Boston et en Espagne, ” mais que sa famille “vit maintenant en Espagne”.

“J’ai déménagé à New York quand j’avais 19 ans, et j’y vis depuis. Pour moi, j’ai l’impression d’avoir passé 10 ans à partager cette histoire encore et encore”, a déclaré Baldwin au New York Times.

Les représentants de Hilaria Baldwin n’ont pas répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.

