Grammy Awards 2023 : BTS Are Untouchable devient la tendance principale alors que le groupe de K-pop ne parvient pas à gagner ; L’ARMÉE dit que les garçons Bangtan “ont ouvert la voie” [VIEW TWEETS]

Grammy Awards 2023 a eu lieu à Los Angeles avec de nombreuses grandes stars comme Jennifer Lopez, Ben Affleck, Cardi B, Beyonce, Taylor Swift et d’autres faisant sentir leur présence à l’événement glamour. Beyonce a créé un record en devenant la plus grande gagnante des Grammy Awards de tous les temps. Harry Styles et d’autres ont également gagné gros, mais le groupe qui a disparu du grand événement de cette année est le groupe de garçons coréen BTS. Les garçons de Bangatan n’ont pas assisté à l’événement même s’ils ont été nominés dans plusieurs catégories. Ils ont été nominés dans des catégories telles que Meilleure performance de groupe/duo pop pour My Universe, Meilleur clip vidéo pour Yet to Come et plus encore. Cependant, Unholy de Sam Smith et Kim Petras a gagné dans la catégorie Meilleure performance pop et groupe. BTS ARMY a maintenant pris le contrôle de Twitter et apporte son soutien au groupe.

“BTS Are Untouchables” et “BTS Paved The Way” sont devenus les deux principales tendances sur Twitter. Beaucoup semblent être en colère contre le groupe pour ne pas avoir remporté le prix.

Découvrez les tweets ci-dessous :

C’est tellement irrespectueux envers BTS. Le fait qu’ils n’aient pas utilisé de clip vidéo pour Yet To Come dans les nominations. Nous sommes déçus mais pas surpris. Cependant, ils savent les respecter un peu. Les BTS sont intouchables BTS ARRIVE BIENTÔT BTS OUVRE LA VOIE#GRAMMYs pic.twitter.com/GevbrGit6o Ninong Kookie (@tanniekosmossss) 6 février 2023

BTS, le groupe qui écrit une nouvelle histoire de la K-pop, défiera à nouveau les Grammy Awards, le prix musical le plus prestigieux #GRAMMYs #Grammys2023 BTS OUVRE LA VOIE Les BTS sont intouchables BTS ARRIVE BIENTÔT#BTSReComeback2023 #AttackOnBangtanToNo1 pic.twitter.com/Z8ipSBYSFV taeta? nous t’attendrons Jin (@yoongles_lov) 6 février 2023

Beaucoup ont également partagé des vidéos passées de BTS.

ppl plaisantant sur bts n’a pas gagné le grammy, eh bien .. d’abord, vos favoris ne seront même pas nominés, et ils ne le seront JAMAIS, deuxièmement .. vos favoris n’auront jamais cet impact, faites attention à vous, si vous riez, on rira plus fort Les BTS SONT-ILS INTOUCHABLES muak ?pic.twitter.com/5DjLvrUNTt (@forg_tfulz) 6 février 2023

avec ou sans grammy, le fait est indéniable..bts est le plus grand groupe de la planète et nous le savons tous Les BTS sont intouchablespic.twitter.com/MWu5mTDfQP rawan || ère du flop (@eternalstarjjk) 5 février 2023

Eh bien, il est indéniable que BTS domine le monde et que ses fans sont répartis dans le monde entier. Grammy ou pas Grammy, ils sont et resteront les favoris de tous.