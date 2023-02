"Envoyer un e-mail dans les 30 prochaines minutes...": Le PDG de Zoom annonce 1 300 suppressions d'emplois

La société de technologie des communications Zoom va licencier quelque 1 300 employés, soit 15% de ses effectifs, a déclaré aujourd’hui le directeur général Eric Yuan sur le blog officiel de l’entreprise.

Qualifiant les employés concernés de “collègues travailleurs et talentueux”, M. Yuan a déclaré qu’ils recevront un e-mail s’ils sont basés aux États-Unis et que tout le personnel non américain sera informé conformément aux exigences locales.

“Si vous êtes un employé basé aux États-Unis qui est touché, vous recevrez un e-mail sur votre Zoom et vos boîtes de réception personnelles dans les 30 prochaines minutes qui se lit [IMPACTED] Zoom de départ : ce que vous devez savoir. Les employés non américains seront informés conformément aux exigences locales », a déclaré M. Yuan.

Aux États-Unis, les “Zoomies” à temps plein qui partent – comme les employés de Zoom sont appelés par leur PDG – se verront offrir jusqu’à 16 semaines de couverture salariale et de soins de santé, le paiement de la prime annuelle gagnée pour l’exercice 2023 en fonction des performances de l’entreprise, RSU (unités d’actions restreintes ) et l’acquisition des options d’achat d’actions pendant six mois pour les employés américains et jusqu’au 9 août 2023 pour les employés non américains.

“La prise en charge des ‘Zoomies’ en dehors des États-Unis sera similaire et tiendra compte des lois locales”, a déclaré M. Yuan.

Les licenciements de Zoom s’ajoutent à une longue liste d’entreprises technologiques qui ont récemment réduit leurs effectifs dans un contexte de ralentissement des entreprises après le boom de la pandémie de COVID-19, qui a contraint les gens à travailler à domicile. Cela a conduit à une demande mondiale de logiciels et de services de communication, ce qui a encouragé de nombreuses personnes à embaucher davantage à cette époque. Désormais, de nombreuses entreprises réduisent leurs effectifs alors que Covid diminue dans tous les pays et que les grandes entreprises mettent fin au travail à domicile.

“Nous avons construit Zoom pour éliminer les frictions que les entreprises ressentaient lors de la collaboration. Notre trajectoire a été changée à jamais pendant la pandémie lorsque le monde a été confronté à l’un de ses défis les plus difficiles, et je suis fier de la façon dont nous nous sommes mobilisés en tant qu’entreprise pour garder les gens connectés. Pour rendre cela possible, nous devions recruter rapidement du personnel pour prendre en charge l’augmentation rapide des utilisateurs sur notre plate-forme et leurs besoins en constante évolution. En 24 mois, la taille de Zoom a été multipliée par 3 pour gérer cette demande tout en permettant une innovation continue », a écrit M. Yuan sur le blog. poste.

“Alors que le monde passe à la vie post-pandémique, nous constatons que les gens et les entreprises continuent de compter sur Zoom. Mais l’incertitude de l’économie mondiale et son effet sur nos clients signifient que nous devons prendre une décision difficile – mais importante – nous tourner vers l’intérieur pour nous réinitialiser afin que nous puissions affronter l’environnement économique, répondre aux besoins de nos clients et réaliser la vision à long terme de Zoom », a-t-il déclaré.