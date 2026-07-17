Châteauneuf-du-Pape : collision frontale mortelle sur la D17

Une femme a perdu la vie et deux personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation le 6 juillet sur la route de Sorgues

Seize sapeurs-pompiers et huit engins ont été mobilisés sur les lieux de l'accident à hauteur de la chocolaterie du Castelain

Une fillette de 7 ans a été héliportée en urgence absolue vers l'Hôpital Nord de Marseille

Une collision frontale sur la D17 à Châteauneuf-du-Pape a fait une morte et deux blessés graves le 6 juillet 2026 vers 21 heures

Un drame de la route s'est produit à Châteauneuf-du-Pape dans la soirée du 6 juillet 2026. Une collision frontale entre deux véhicules sur la D17 a coûté la vie à une femme et fait deux blessés graves, dont une fillette de 7 ans héliportée vers Marseille.

Le lundi 6 juillet 2026, vers 21 heures, une violente collision frontale a endeuillé Châteauneuf-du-Pape. Deux véhicules sont entrés en collision sur la D17, à hauteur de la chocolaterie du Castelain, route de Sorgues, selon La Provence. Le choc a été d’une rare violence.

Une femme a été tuée sur le coup. Deux autres personnes ont été grièvement blessées dans l’accident. Les secours ont dû déployer des moyens conséquents pour prendre en charge les victimes et sécuriser les lieux.

Bilan humain : un décès et deux blessés graves

Parmi les victimes figure une petite fille de 7 ans, dont l’état a nécessité une évacuation en urgence absolue. Elle a été héliportée vers l’Hôpital Nord de Marseille, établissement de référence pour les traumatismes graves dans la région.

Un homme de 26 ans a également été grièvement blessé. Les pompiers ont dû procéder à sa désincarcération avant de le transporter en urgence absolue vers l’hôpital d’Orange. Les circonstances exactes de la collision n’avaient pas été précisées au moment des faits, selon les informations disponibles.

L’identité de la victime décédée n’a pas été communiquée par les autorités. Les gendarmes étaient présents sur place pour les constatations d’usage et l’enquête destinée à établir les responsabilités.

Moyens de secours déployés

Seize sapeurs-pompiers et huit engins ont été mobilisés pour intervenir sur cet accident, d’après La Provence. L’importance du dispositif témoigne de la gravité du choc et de la complexité des opérations de secours.

Les équipes ont dû gérer simultanément la désincarcération d’un blessé, la prise en charge médicale urgente de trois victimes et la sécurisation de la zone accidentée. L’hélicoptère de la sécurité civile a été engagé pour l’évacuation de la fillette, dont le pronostic vital était engagé.

La D17 a été fermée à la circulation pendant plusieurs heures, le temps des opérations de secours et des premières constatations. Les automobilistes ont dû emprunter des itinéraires de déviation dans le secteur.

Un secteur à risque sur la D17

La D17, qui relie Châteauneuf-du-Pape à Sorgues, est un axe de circulation important dans le nord du Vaucluse. Cette route départementale supporte un trafic conséquent, notamment aux heures de pointe et en période estivale, quand les flux touristiques s’intensifient dans cette région viticole réputée.

Le tronçon où s’est produit l’accident, à hauteur de la chocolaterie du Castelain, présente une configuration qui peut s’avérer délicate : chaussée étroite par endroits, virages et zones de dépassement limitées. Les conditions de circulation en soirée, avec une visibilité réduite, constituent un facteur de risque supplémentaire.

Les autorités locales n’avaient pas encore communiqué sur d’éventuelles mesures de sécurisation renforcées sur ce secteur au lendemain de l’accident. La question de l’aménagement et de la prévention sur les axes départementaux reste un enjeu récurrent dans le Vaucluse.

Contexte dans le Vaucluse

Châteauneuf-du-Pape, commune de 2 100 habitants selon les dernières données INSEE, est principalement connue pour son vignoble prestigieux et son patrimoine historique. La commune se situe à une dizaine de kilomètres au nord d’Avignon, dans un secteur qui connaît une forte circulation automobile, en particulier pendant la saison touristique estivale.

Le Vaucluse compte parmi les départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur les plus touchés par l’accidentologie routière. Selon les bilans annuels de la préfecture, les collisions frontales représentent une part significative des accidents mortels enregistrés sur les routes départementales, où les limitations de vitesse et la configuration des voies peuvent constituer des facteurs aggravants.

La D17, comme d’autres axes secondaires du département, fait l’objet d’une surveillance régulière par les forces de l’ordre. Les contrôles de vitesse et d’alcoolémie y sont fréquents, notamment en fin de semaine et pendant les périodes de vacances.

Enquête en cours

Les gendarmes de la brigade de Châteauneuf-du-Pape ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cette collision. Les investigations porteront sur plusieurs axes : vitesse des véhicules au moment du choc, éventuelle prise d’alcool ou de stupéfiants, respect des règles de circulation et état mécanique des automobiles impliquées.

Les témoignages des automobilistes qui circulaient dans le secteur au moment de l’accident seront recueillis. Les analyses techniques, notamment l’examen des traces de freinage et la position finale des véhicules, permettront aux enquêteurs de reconstituer le déroulement précis des événements.

Le parquet d’Avignon a été informé et pourrait ordonner des expertises complémentaires si les premières constatations l’exigent. Le délai d’enquête pourrait s’étendre sur plusieurs semaines avant que les conclusions ne soient rendues publiques.

État des victimes

Au lendemain de l’accident, l’état de santé de la fillette de 7 ans et de l’homme de 26 ans n’avait pas été communiqué par les établissements hospitaliers. Le pronostic vital des deux blessés graves restait engagé, selon les informations disponibles le soir du drame.

L’Hôpital Nord de Marseille, où la fillette a été transportée, dispose d’un service de réanimation pédiatrique reconnu pour sa prise en charge des polytraumatismes. L’hôpital d’Orange, de son côté, assure les urgences vitales pour le secteur nord du Vaucluse.

Les familles des victimes ont été prises en charge par les cellules psychologiques mises en place par les services de secours. La mairie de Châteauneuf-du-Pape n’avait pas fait de déclaration publique dans les heures qui ont suivi l’accident.

Cette collision mortelle rappelle la vulnérabilité des usagers de la route et l’importance des comportements prudents au volant, en particulier sur les axes départementaux où les conditions de circulation peuvent évoluer rapidement. Les résultats de l’enquête permettront de déterminer si des mesures de prévention supplémentaires doivent être envisagées sur ce tronçon de la D17.