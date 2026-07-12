Luqobo Makwedini, pilier de 20 ans à l'AS Béziers Hérault en Pro D2, est décédé vendredi après avoir ressenti un malaise pendant l'entraînement. Ancien international sud-africain des moins de 18 ans, il était arrivé au club en 2025.

L’essentiel Décès : Luqobo Makwedini, pilier de 20 ans de l’AS Béziers Hérault, est mort le vendredi 10 juillet 2026

Luqobo Makwedini, pilier de 20 ans de l’AS Béziers Hérault, est mort le vendredi 10 juillet 2026 Circonstances : Il s’est senti mal durant un entraînement et a été transporté à l’hôpital, où il aurait succombé à un arrêt cardiaque selon Midi Libre

Il s’est senti mal durant un entraînement et a été transporté à l’hôpital, où il aurait succombé à un arrêt cardiaque selon Midi Libre Parcours : International sud-africain des moins de 18 ans, il avait rejoint le club héraultais en 2025

International sud-africain des moins de 18 ans, il avait rejoint le club héraultais en 2025 Statut : Évoluait au centre de formation de l’AS Béziers Hérault et était considéré comme un grand espoir du rugby

Vendredi en fin de journée, le terrain d’entraînement de l’AS Béziers Hérault s’est figé. Luqobo Makwedini, pilier sud-africain de 20 ans, s’est effondré pendant la séance. Transporté d’urgence à l’hôpital, il n’a pas survécu. Le club a annoncé son décès le soir même, provoquant une onde de choc dans le monde du rugby français.

Un malaise brutal lors de l’entraînement

Selon La Dépêche, le jeune homme a ressenti une douleur pendant l’entraînement. Les secours ont été appelés immédiatement et l’ont évacué vers l’hôpital de Béziers. France 3 Occitanie rapporte qu’il aurait succombé à un arrêt cardiaque. Le club n’a pas communiqué sur les causes exactes du décès à ce stade.

La rapidité de la dégradation de son état a sidéré l’ensemble du staff et des coéquipiers présents. Les entraînements ont été suspendus dans la foulée. L’AS Béziers Hérault a publié un communiqué sobre vendredi soir, qualifiant cette perte de « déchirante ».

Un parcours prometteur brutalement interrompu

Luqobo Makwedini était arrivé en France en 2025 pour porter les couleurs de l’AS Béziers Hérault en Pro D2, selon La Dépêche. International sud-africain des moins de 18 ans, il incarnait l’une des recrues phares du club pour renforcer son pack d’avants. Pilier de première ligne, il combinait puissance physique et technique, qualités recherchées dans ce championnat exigeant.

Plusieurs médias nationaux, dont 20 Minutes et France 3 Occitanie, le décrivent comme un « grand espoir » du rugby. À 20 ans, il avait déjà l’expérience du haut niveau junior avec les Baby Boks et représentait un investissement d’avenir pour le club héraultais, qui vise la remontée en Top 14.

Une vague d’émotion dans le rugby français

L’annonce du décès a été relayée massivement par la presse nationale. L’Équipe, Le Parisien, Le Figaro et Ouest-France ont tous couvert le drame dès vendredi soir. Sur les réseaux sociaux, joueurs, clubs et instances ont multiplié les messages de soutien à la famille du joueur et au club biterrois.

La Ligue Nationale de Rugby et la Fédération Française de Rugby n’ont pas encore communiqué officiellement sur d’éventuelles mesures d’hommage. Les prochains matchs de préparation de l’AS Béziers Hérault pourraient faire l’objet d’une minute de silence.

Contexte dans l’Hérault

Béziers, commune de 81 545 habitants dans l’Hérault, est l’une des places fortes historiques du rugby français. L’AS Béziers Hérault évolue actuellement en Pro D2, le deuxième échelon national, après avoir connu des heures de gloire en Top 14 dans les années 1970 et 1980. Le club reste un acteur majeur du rugby régional et national, avec une base de supporters fidèles et une académie de formation reconnue.

Le département de l’Hérault compte plusieurs clubs professionnels et semi-professionnels, dont Montpellier Hérault Rugby en Top 14. La culture rugby y est profondément ancrée, ce qui amplifie l’écho du drame au-delà du seul cercle biterrois.

Chaleur et risques sanitaires en juillet

Le décès survient en pleine période estivale, alors que le sud de la France connaît des températures élevées. Les clubs de rugby ont repris l’entraînement début juillet pour préparer la saison 2026-2027, qui débute fin août. Les conditions climatiques et l’intensité des séances de préparation physique peuvent représenter un risque accru pour les organismes, surtout en début de reprise.

La Pro D2 et le rugby français ont déjà connu des alertes sanitaires liées à la chaleur et aux efforts intenses. Les protocoles médicaux imposent des tests réguliers et un suivi cardiaque strict pour tous les joueurs professionnels. À ce stade, aucune information n’a été communiquée sur un éventuel antécédent médical du joueur ou sur les résultats des examens médicaux qu’il avait passés à son arrivée au club.

D’autres sports professionnels ont également été touchés par des incidents graves ces derniers mois. En juin, des blessures ont contraint plusieurs athlètes à déclarer forfait pour des compétitions majeures, rappelant la fragilité des corps soumis à des efforts extrêmes.

Prochaines étapes

Le club n’a pas encore précisé si une cérémonie d’hommage sera organisée à Béziers. Les funérailles devraient avoir lieu en Afrique du Sud, où réside la famille de Luqobo Makwedini. Une enquête médicale est en cours pour déterminer les causes exactes du décès. Les résultats pourraient prendre plusieurs semaines.

L’AS Béziers Hérault a suspendu les entraînements ce week-end et mis en place un soutien psychologique pour les joueurs et le staff. La reprise de la préparation n’a pas encore été programmée.