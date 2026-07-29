Le professionnel filmait l'occupation du stade du Mouton par des gens du voyage lorsqu'il a été pris à partie et dépouillé de son matériel

Marseille : un journaliste de France 3 agressé et volé sur un terrain de rugby occupé

Le stade du Mouton, dans le 11e arrondissement, est l'enceinte du club Marseille Rugby Méditerranée.

Il filmait l'occupation d'un terrain de rugby par des gens du voyage lorsque son matériel lui a été dérobé.

Un journaliste de France 3 Provence-Alpes a été agressé lundi 27 juillet 2026 au stade du Mouton, à Marseille.

Un journaliste de France 3 Provence-Alpes a été violemment agressé lundi 27 juillet au stade du Mouton, dans le 11e arrondissement de Marseille. Il réalisait un reportage sur l'occupation d'un terrain de rugby par des gens du voyage quand son matériel de tournage lui a été dérobé. La direction régionale a porté plainte.

Lundi 27 juillet, un journaliste de France 3 Provence-Alpes a été pris à partie et dépouillé de son matériel alors qu’il filmait l’occupation du stade du Mouton, dans le 11e arrondissement de Marseille. Selon Jean-Marc Morandini, le professionnel réalisait un reportage sur l’installation de gens du voyage sur ce terrain de rugby lorsque l’incident s’est produit.

Le matériel de tournage a été dérobé au journaliste durant l’agression. Il lui a été restitué peu de temps après les faits, selon les informations rapportées par plusieurs médias.

Réaction de France Télévisions

La direction de France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur a fermement condamné cette agression et apporté son soutien au journaliste. Une plainte a été déposée au nom de France Télévisions, a confirmé la direction régionale.

Olivier Rioult, élu marseillais, a réagi sur X : « Un journaliste vient d’être agressé par des gens du voyage au stade du Mouton à Marseille 11e. C’est inacceptable. Je lui apporte tout mon soutien. La police nationale est intervenue. »

Le stade du Mouton, enceinte sportive du 11e

Le stade du Mouton, également appelé stade Saint-Menet, est situé dans le 11e arrondissement de Marseille. Cette enceinte sportive accueille habituellement le club Marseille Rugby Méditerranée, dont le président est Augustin Marie, selon le Blog RCT.

L’occupation d’équipements sportifs par des communautés de gens du voyage constitue un point de friction récurrent à Marseille, où les aires d’accueil font défaut.

Contexte dans les Bouches-du-Rhône

Les Bouches-du-Rhône, département le plus peuplé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec plus de 2 millions d’habitants, concentrent une part importante des tensions liées à l’accueil des gens du voyage. Marseille, chef-lieu du département, compte plusieurs terrains de sport régulièrement confrontés à des occupations temporaires en l’absence de places suffisantes sur les aires d’accueil réglementaires.

Cette agression intervient dans un contexte de tensions locales autour de l’usage des équipements publics. La question de l’accueil des communautés itinérantes et celle de la liberté de la presse se télescopent dans cet incident qui a suscité de nombreuses réactions dans la cité phocéenne.

Atteinte à la liberté d’informer

L’agression d’un journaliste en exercice constitue une atteinte directe à la liberté de la presse. La profession bénéficie d’une protection légale pour exercer son métier d’information, y compris sur des sujets sensibles ou conflictuels.

Les faits font l’objet d’une enquête. La police nationale est intervenue sur place après l’incident, selon les témoignages recueillis.