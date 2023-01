Aston Villa subit une sortie de choc à Stevenage

Aston Villa a concédé deux fois à la 88e minute et a subi une défaite 2-1 à domicile contre Stevenage, quatrième division, probablement le plus gros choc du troisième tour dimanche.

Devant grâce au but de Morgan Sanson à la 33e minute, Villa a été réduit à 10 hommes lorsque Leander Dendoncker a été expulsé à la 85e pour une faute professionnelle qui a donné un penalty à Stevenage.

Cela a été converti et les visiteurs, qui occupent la deuxième place de la Ligue 2, ont attrapé un vainqueur improbable à la 90e.

Plus tôt, Leeds United s’est ressaisi d’un déficit de deux buts contre Cardiff de deuxième niveau pour faire match nul 2-2 grâce à un égaliseur à la troisième minute du temps d’arrêt par le remplaçant Sonny Perkins.

C’était la première fois que Jesse Marsch goûtait à la compétition de la FA Cup depuis qu’il avait déménagé à Elland Road la saison dernière et ce fut un match inoubliable.

Rodrigo a commencé la récupération de Leeds en retirant un but à la 65e avant que l’attaquant espagnol ne se fasse arrêter à la 81e après que le défenseur de Cardiff Joel Bagan ait arrêté un tir lié au but de Junior Firpo avec sa main tendue et ait reçu le carton rouge.

Perkins, 18 ans, est venu à la rescousse de Rodrigo avec un but à bout portant pour envoyer les équipes à une rediffusion.

La dernière fois qu’ils se sont rencontrés dans la célèbre compétition, c’était en 2002, lorsque Leeds – le leader de la Premier League à l’époque – a été stupéfait par une équipe de Cardiff qui occupait la 10e place du troisième niveau.

Dimanche également, Derby s’est qualifié pour le quatrième tour en battant son compatriote de troisième niveau Barnsley 3-0, tandis que les équipes de deuxième niveau Stoke et Blackburn ont remporté des victoires.

Un match de deuxième niveau entre Bristol City et Swansea s’est terminé 1-1 et Walsall s’est vu refuser la victoire contre son compatriote de quatrième niveau Stockport en concédant tard dans un match nul 1-1.