Après avoir porté un blazer sans haut, Sunny Leone fait monter la température en posant en bikini sexy, regardez

Vidéo virale : Après avoir porté un blazer sans haut, Sunny Leone fait monter la température en posant en bikini, regardez

La star de Bollywood, Sunny Leone, passe actuellement du bon temps aux Maldives et partage des vidéos et des photos chaudes et sexy de ses vacances exotiques. Sunny Leone sait comment attirer l’attention et faire monter la température sur Instagram et l’élégante actrice l’a fait une fois de plus en partageant une vidéo sexy d’elle portant un bikini.

Dans la vidéo virale, on peut voir Sunny Leone s’amuser sur une plage portant un bikini avec un décolleté plongeant. “Île de banc de sable !! Si belle. Merci @brenniakottefaru pour ce moment incroyable », a déclaré Sunny en légende de la vidéo dans laquelle on peut la voir en train de prendre plusieurs poses sexy.

Il y a quelques jours, Sunny Leone a posté une photo dans laquelle elle avait l’air glamour dans un blazer torse nu.

Sunny Leone a fait ses débuts à Bollywood avec Jism 2, réalisé par Pooja Bhatt. Sunny Leone a joué dans plusieurs films comme Jackpot, Ragini MMS 2, Ek Paheli Leela et plus encore.

Sunny Leone a récemment fait la une des journaux après avoir fait ses débuts à Cannes pour Kennedy. Le film est réalisé par Anurag Kashyap et Sunny Leone joue le rôle de Charlie dans le film.

S’adressant à Forbes India, Sunny Leone a partagé: «Je crois que vos actions sont plus fortes que vos paroles. Tous ces gens qui ont dit que vous ne pouviez pas faire ça, ou que vous n’étiez pas assez bien, ou que vous saviez que vous étiez juste Sunny Leone, la star du porno, vous êtes juste ce quotient glamour que nous avons ajouté, tous ces différents commentaires qui durent depuis tant d’années. Tu ne peux pas dire ça cette fois. Vous ne pouvez pas simplement dire que Sunny Leone est dans ce film à cause de qui elle est et de son passé.