Des tirs de mortiers d'artifice ont provoqué un départ de feu dans la nuit du 13 au 14 juillet dans ce quartier du nord-ouest d'Angers

Angers : un incendie déclenché par des tirs de mortiers aux Hauts de Saint-Aubin

Un incendie s'est déclenché vers minuit dans la nuit de lundi à mardi dans le quartier des Hauts de Saint-Aubin à Angers. Le feu aurait été provoqué par des tirs de mortiers d'artifice, selon les premiers éléments.

L’essentiel Horaire : l’incendie s’est déclaré vers minuit dans la nuit du 13 au 14 juillet 2026

l’incendie s’est déclaré vers minuit dans la nuit du 13 au 14 juillet 2026 Localisation : quartier des Hauts de Saint-Aubin, au nord-ouest d’Angers

quartier des Hauts de Saint-Aubin, au nord-ouest d’Angers Origine : tirs de mortiers d’artifice selon les premières constatations

Minuit venait de sonner dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juillet quand les flammes ont jailli dans le quartier des Hauts de Saint-Aubin, au nord-ouest d’Angers. Un incendie provoqué par des tirs de mortiers d’artifice, selon les informations du Courrier de l’Ouest.

Des tirs en pleine nuit du 14 juillet

L’origine du sinistre ne fait guère de doute. Des tirs de mortiers d’artifice, lancés en pleine célébration de la fête nationale, ont déclenché le départ de feu. Le quartier des Hauts de Saint-Aubin, secteur résidentiel situé entre le lac de Maine et la rocade ouest, a été le théâtre de cet incident.

Les circonstances exactes restent à préciser : nature des installations touchées, ampleur des dégâts, présence éventuelle de blessés. Les services de secours sont intervenus sur place.

Contexte dans le Maine-et-Loire

Angers, préfecture du Maine-et-Loire, compte environ 162 000 habitants. Le quartier des Hauts de Saint-Aubin fait partie des secteurs d’habitat pavillonnaire développés à partir des années 1970 sur le plateau ouest de la ville.

Les incidents liés aux tirs de mortiers d’artifice se multiplient chaque année autour du 14 juillet dans les grandes agglomérations françaises. Les autorités rappellent régulièrement les dangers de ces engins pyrotechniques, dont l’usage est strictement réglementé.