Les policiers ont saisi 15 000 euros en espèces et divers objets volés dans un appartement squatté du Val-de-Marne

L'intervention a été confirmée par la Préfecture de police dans le cadre de l'opération #StopAuxVols

Trois personnes ont été interpellées ce lundi à Ivry-sur-Seine après qu'un téléphone portable volé a été localisé par géolocalisation dans un squat. Les forces de l'ordre ont découvert sur place une importante somme d'argent liquide et d'autres biens dérobés.

Un téléphone volé a permis aux policiers de démanteler un point de recel à Ivry-sur-Seine ce lundi. Grâce au système de géolocalisation de l’appareil dérobé, les forces de l’ordre ont pu remonter jusqu’à un appartement occupé illégalement dans cette commune du Val-de-Marne.

Intervention déclenchée par la géolocalisation

L’opération a débuté après le signalement d’un vol de téléphone portable. Les policiers ont activé le dispositif de géolocalisation de l’appareil, qui les a conduits directement à l’adresse du squat ivryot. Sur place, ils ont procédé à l’interpellation de trois individus présents dans les lieux.

Selon la Préfecture de police, l’intervention a permis de saisir bien plus que le simple téléphone de la victime. Les agents ont découvert divers objets volés ainsi qu’une somme de 15 000 euros en espèces, suggérant une activité de recel organisée au sein de ce logement squatté.

Un squat transformé en point de recel

L’appartement visité par les policiers était occupé illégalement. La présence d’objets volés variés et d’une telle quantité d’argent liquide laisse penser que le lieu servait de dépôt pour des biens dérobés. Le montant saisi, 15 000 euros, représente une somme inhabituellement élevée pour ce type d’intervention.

Les trois personnes interpellées se trouvaient sur place au moment de l’intervention. Leur lien avec le vol initial du téléphone et l’origine des autres objets saisis font désormais l’objet d’une enquête.

Contexte dans le Val-de-Marne

Ivry-sur-Seine, commune de près de 65 000 habitants en proche banlieue sud de Paris, est régulièrement confrontée aux problématiques d’insécurité urbaine. La ville fait partie de la petite couronne francilienne, territoire où les squats et les réseaux de recel constituent un enjeu récurrent pour les autorités.

Cette affaire illustre l’efficacité croissante des technologies de géolocalisation dans la résolution des vols. Les smartphones modernes, équipés de systèmes de traçage, permettent désormais aux forces de l’ordre d’intervenir rapidement et de remonter les filières de recel avec une précision inédite.

Une technique de plus en plus utilisée

Les vols de téléphones portables figurent parmi les délits les plus fréquents en Île-de-France. La généralisation des applications de géolocalisation comme « Localiser mon iPhone » ou « Find My Device » sur Android a transformé la manière dont les enquêteurs traitent ces affaires. Ce qui relevait autrefois de l’enquête de voisinage peut désormais se résoudre en quelques heures grâce à la technologie.

La Préfecture de police a communiqué sur cette opération dans le cadre de sa campagne #StopAuxVols, visant à sensibiliser le public aux outils de prévention et à valoriser les résultats des forces de l’ordre dans la lutte contre la délinquance acquisitive.

Les trois personnes interpellées ont été placées en garde à vue. L’enquête devra déterminer leur rôle exact dans le réseau de recel et l’origine de la somme importante découverte sur place.