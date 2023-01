Adams visite la frontière pour intensifier la pression sur Biden pour les fonds des migrants

Un seul des événements du maire était ouvert aux journalistes : une conférence de presse dimanche. Il était prévu près de la frontière mexicaine et du Rio Grande et a ensuite été déplacé à l’intérieur en réponse à une importante tempête de poussière.

M. Adams a eu du mal à répondre au flot de migrants arrivant en bus à New York, changeant constamment sa stratégie et sa rhétorique. La ville a fourni un abri, de la nourriture, des vêtements et une scolarisation à des milliers de migrants et à leurs enfants, et M. Adams a fait valoir que les migrants devraient pouvoir travailler légalement dans la ville plus rapidement.

Mais le maire a aussi parfois pris un ton dur, appelant M. Biden à ralentir le flux de migrants à la frontière et affirmant peu après Noël qu’il n’y avait “plus de place à l’auberge” à New York pour des migrants supplémentaires. Alors que la ville fait face à des défis budgétaires croissants, M. Adams a déclaré que la crise des migrants pourrait entraîner des réductions des services municipaux de base.

M. Adams a déclaré vendredi que les services pour les migrants pourraient coûter à la ville jusqu’à 2 milliards de dollars, ce qui est nettement supérieur aux estimations précédentes.

Au printemps, les dirigeants républicains de Floride et du Texas ont commencé à envoyer une vague de personnes qui avaient traversé la frontière sud demander l’asile dans des villes avec des dirigeants élus démocrates – New York, Washington et Chicago – affirmant qu’ils plaçaient le fardeau de la crise frontalière sur la gauche. -localités penchées avec des politiques dites de ville sanctuaire.

M. Adams a déclaré vendredi dans une interview sur «PBS NewsHour» que l’administration Biden imposait un fardeau à des villes comme New York.