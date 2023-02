50 endroits les plus instagrammables au monde en 2023

Un nouveau classement du site de voyage mondial Big 7 Travel a révélé les endroits les plus instagrammables à visiter en 2023, mais un seul endroit canadien, Banff, en fait partie.

Parmi les 50 “endroits les plus instagrammables au monde” compilés dans la liste, la ville albertaine et sa magnifique nature sauvage environnante se classent au 40e rang.

Selon la plateforme, le classement a été déterminé en fonction du nombre de hashtags sur Instagram et TikTok par destination.

Banff a marqué 767 107 578 hashtags sur Instagram et TikTok, combinés, pour sa «beauté naturelle époustouflante», en particulier «l’emblématique parc national de Banff et le lac Louise».

L’Italien Milan est arrivé au n ° 1 sur la liste en tant que destination la plus instagrammable au monde avec plus de 22 millions de hashtags Instagram et 97 milliards sur TikTok. Milan est noté par les listmakers pour ses “repères emblématiques et ses quartiers à la mode” et le Duomo di Milano, une cathédrale gothique du XIVe siècle.

Voici le top 10 des endroits les plus instagrammables au monde en 2023, selon Big 7 Travel :

1- Millan, Italie, Instagram : 22 058 065, TikTok : 97 000 000 000

2- Londres, Angleterre, Instagram : 154 408 703, TikTok : 54 200 000 000

3- Paris, France, Instagram : 134 627 924, TikTok : 47 900 000 000

4- Istanbul, Turquie, Instagram : 120 501 355, TikTok : 44 100 000 000

5- New York, États-Unis, Instagram : 118 054 808, TikTok : 39 600 000 000

6- Népal, Instagram : 8 242 282, TikTok : 31 500 000 000

7- Chicago, États-Unis, Instagram : 52 676 401, TikTok : 25 100 000 000

8- Bali, Indonésie, Instagram : 67 469 684, TikTok : 24 000 000 000

9- Sri Lanka, Instagram : 13 524 733, TikTok : 16 400 000 000

10- Sydney, Australie, Instagram : 35 638 423, TikTok : 15 100 000 000

Plus bas dans la liste se trouvent trois autres destinations aux États-Unis classées parmi les endroits les plus instagrammables au monde.

Seattle s’est classée 17e avec 22,8 millions de hashtags Instagram et 5,2 milliards sur TikTok. La Nouvelle-Orléans s’est classée 23e et comptait 12 millions de hashtags Instagram et trois milliards sur TikTok, et Oahu, Hawaii s’est classée 28e avec 7,5 millions de hashtags Instagram et 2,1 milliards sur les vues TikTok.

Vous pouvez trouver la liste complète des 50 destinations classées ici.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.