Vous avez toujours voulu un phare? Les États-Unis en donnent, en vendent d’autres aux enchères

BOSTON (AP) – Dix phares qui, pendant des générations, se sont tenus comme des sentinelles le long des côtes américaines, protégeant les marins du péril et les guidant vers la sécurité, sont donnés gratuitement ou vendus aux enchères par le gouvernement fédéral.

Le programme mené par l’Administration des services généraux a pour but de préserver les propriétés, dont la plupart sont plus que centenaires.

Le développement de la technologie moderne, y compris le GPS, signifie que les phares ne sont plus essentiels à la navigation, a déclaré John Kelly du bureau de disposition des biens immobiliers de la GSA. Et bien que la Garde côtière entretienne souvent des aides à la navigation aux phares ou à proximité, les structures elles-mêmes ne sont souvent plus essentielles à la mission.

Pourtant, le public reste fasciné par les balises, qui sont des attractions touristiques populaires et le sujet d’innombrables photographes et artistes.

« Les gens apprécient vraiment le rôle héroïque du gardien de phare solitaire », a-t-il déclaré, expliquant leur attrait. « Ils étaient vraiment les instruments pour assurer un passage sûr dans certains de ces ports périlleux qui offraient aux communautés de grandes opportunités de commerce, et ils sont souvent situés dans des endroits bien en vue qui offrent des vues à couper le souffle. »

La GSA a transféré la propriété des phares depuis que le Congrès a adopté la loi sur la préservation des phares historiques nationaux en 2000. Environ 150 phares ont été transférés, environ 80 donnés et 70 autres mis aux enchères, amassant plus de 10 millions de dollars.

Cette année, six phares sont offerts gratuitement aux agences gouvernementales fédérales, étatiques ou locales, aux organisations à but non lucratif, aux organisations éducatives ou à d’autres entités qui souhaitent les entretenir et les préserver et les rendre accessibles au public à des fins éducatives, récréatives ou culturelles.

Ils comprennent le Plymouth/Gurnet Light de 34 pieds (10,4 mètres) de haut dans le Massachusetts. La structure octogonale en bois date de 1842, bien qu’un phare se trouve sur le site depuis 1768. Une balise précédente sur le site était occupée par la première femme gardienne de phare d’Amérique.

Le préféré de Kelly est Warwick Neck Light, à Warwick, Rhode Island. Le phare de 51 pieds (15,5 mètres) de haut qui date de 1827 était un outil de navigation important pour les marins qui se dirigeaient vers Providence.

« Warwick Neck est vraiment à un endroit assez important sur une falaise surplombant la baie de Narragansett », a-t-il déclaré. « C’est probablement celui que je dirais qui a un vrai facteur » Wow « lorsque vous sortez et que vous le regardez. »

Les autres phares offerts gratuitement sont le phare de Lynde Point à Old Saybrook, Connecticut ; Phare de Nobska à Falmouth, Massachusetts ; Little Mark Island et Monument à Harpswell, Maine ; et le phare d’Erie Harbour North Pier en Pennsylvanie.

Certains sont déjà gérés par des organisations à but non lucratif, et ces agences auront la possibilité de postuler pour continuer à le faire, a déclaré Kelly.

Si un nouveau propriétaire n’est pas trouvé, le phare est mis en concurrence lors d’une vente aux enchères.

Les quatre phares vendus aux enchères comprennent Cleveland Harbour West Pierhead Light, une tour en acier de 50 pieds (15,5 mètres) datant de 1911 qui n’est accessible que par bateau mais offre des vues spectaculaires sur les toits de la ville.

Les autres sont le phare de Penfield Reef à Fairfield, Connecticut ; Stratford Shoal Light au milieu du détroit de Long Island entre New York et le Connecticut ; et feu d’entrée inférieur de la voie navigable Keweenaw à Chassell, Michigan.

Certains des phares achetés dans le passé ont été convertis en résidences privées par des personnes qui désirent une situation de vie unique.

« Ils ont tous leur propre histoire intéressante », a déclaré Kelly.

Mark Pratt, l’Associated Press