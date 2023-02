Voir Sidharth Malhotra, faire-part de mariage inspiré de Shershaah de Kiara Advani

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se sont mariés aujourd’hui (7 février) au palais Suryagarh à Jaisalmer. La cérémonie de mariage a commencé dans l’après-midi dans l’ancien hôtel du patrimoine de la maison royale. Dans la soirée, quelques heures après la fin de la cérémonie de mariage, les jeunes mariés ont partagé leurs premières photos en tant que mari et femme. Partageant les photos, le couple a écrit : “Ab humari réservation permanente hogayi hai, nous recherchons vos bénédictions et votre amour pour notre voyage à venir.”

Plus tôt dans la journée, les festivités du mariage du couple avaient commencé par une cérémonie haldi. Lundi, le mariage a commencé par un déjeuner de bienvenue pour tous les invités, suivi d’une cérémonie de sangeet dans la soirée. Selon les rapports, le sangeet s’est poursuivi jusqu’à 2h30 du matin dans la nuit mais a été gâché par le père de Sidharth tombant brièvement malade. Selon un rapport du Times Now, il a été examiné par un médecin et conseillé de se reposer, après quoi il était stable.

Outre la famille et les amis du couple, le mariage a été suivi par Shahid et Mira Kapoor, Karan Johar, Manihs Malhotra, Armaan Jain et Isha Ambani. Le couple devrait organiser une réception plus tard à Mumbai, à laquelle assisteront davantage de leurs collègues de Bollywood.

Sidharth et Kiara s’étaient rencontrés pour la première fois sur les tournages de leur film Shershaah en 2021, et la romance s’est finalement épanouie entre les deux. Le film Vishnuvardhan a été tourné pendant Covid et a été un succès critique lors de sa sortie sur Prime Video en 2021. Le couple, cependant, est resté discret sur leur romance jusqu’à très récemment et a même esquivé les questions sur le mariage.

