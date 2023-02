Vidéo de la Saskatchewan. L’escalier vieux de 95 ans de la patinoire de hockey attire l’attention nationale en ligne

L’une des plus anciennes patinoires de hockey de la Saskatchewan a attiré l’attention nationale pour ses caractéristiques uniques et sa conception inhabituelle.

La patinoire communautaire de Lang, Sask. vient d’avoir 95 ans et possède encore une grande partie de son infrastructure d’origine, y compris ce que les joueurs appellent la “passerelle”.

La passerelle est un escalier de style pont-levis que les joueurs utilisent pour se rendre des vestiaires dans le grenier jusqu’à la surface de la glace.

“Il est contrebalancé par des blocs de ciment, donc vous descendez lentement et il est censé s’abaisser lentement”, a déclaré Mike Williams, membre du conseil d’administration de la patinoire.

“Lorsque vous avez terminé, vous le repoussez avec votre bâton de hockey et c’est parti.”

Une vidéo de deux joueurs de hockey de la ligue masculine presque coincés dans l’escalier est devenue virale plus tôt cette semaine.

Ce doit être la façon la plus folle de monter sur la glace que nous ayons jamais vue, a déclaré TSN sur Twitter

“C’était probablement la seule fois où j’ai vu quelqu’un avoir un problème avec ça pour être honnête”, a déclaré Williams.

Tous les âges peuvent utiliser la passerelle lorsqu’ils jouent à l’intérieur de la patinoire Lang, y compris les U9 Milestone Selects qui ont joué contre Regina mercredi soir.

“C’était genre effrayant. J’avais peur de tomber sur la glace », a déclaré Ryder Moon, joueur des Selects.

Moon, 8 ans, a déclaré que son père avait appris à patiner à la patinoire de Lang et que son oncle jouait pour l’équipe locale. L’importance n’a pas été perdue pour elle lors de sa deuxième fois à la patinoire.

“C’est plutôt cool,” dit-elle.

“J’aime vraiment jouer dans ces vieilles granges.”

Moon a déclaré que le Zamboni de fortune de la patinoire était un autre point fort.

Les bénévoles inondent la glace naturelle avec un tonneau vert sur deux roues qu’ils remplissent d’eau chaude. Une vadrouille, faite sur mesure par une femme de la ville, est fixée à l’arrière.

L’engin a environ 70 ans, selon Williams.

“De temps en temps, nous essayons d’y apporter des améliorations techniques, mais au fil des ans, cela nous a bien fonctionné”, a-t-il déclaré.

Un bénévole exploite le Zamboni ambulant. (Allison Bamford/CTVNews)

Cette année, Williams a déclaré avoir pu embaucher quelqu’un pour être le marcheur officiel de Zamboni. Mais les années précédentes, les bénévoles se relayaient chaque nuit pour gratter et inonder la glace, qui représente environ 80 % de la taille d’une patinoire ordinaire.

La chef du NPD, Carla Beck, est née et a grandi à Lang. Elle a appelé cela un « rite de passage » lorsqu’elle a finalement été assez âgée pour pousser les grattoirs sur la glace.

“C’était unique et dans une ville de 200 habitants, il a fallu beaucoup de gens pour s’assurer que la glace était nettoyée à temps pour la prochaine période”, a déclaré Beck.

« C’est plus qu’un bâtiment. C’est un endroit où les gens apprennent une certaine indépendance – la première fois que vous descendez ces escaliers tout seul, la première fois que vous pouvez gratter la glace.

Selon les volontaires, la glace naturelle de Lang est assez unique.

Mike Saip fait du bénévolat à la patinoire depuis 35 ans. Il aide à mettre la glace à chaque saison, en utilisant à la fois l’eau de la ville et l’eau de pluie pour l’inonder.

« Cela fait de la glace dure, naturelle et agréable. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’autres patinoires que vous trouverez avec ce genre de glace », a déclaré Saip.

“Les patinoires des grandes villes comparées à celle-ci, c’est toute une différence.”

La patinoire est connue pour créer des souvenirs pour chaque génération.

Beau Bechard a joué dans Lang il y a 30 ans. Il se souvient encore des escaliers et des fans en liesse suspendus au-dessus des planches du deuxième niveau.

La patinoire communautaire de Lang a été construite en 1928. (AllisonBamford/CTVNews)

Béchard entraîne maintenant sa jeune fille et peut la voir jouer sur la même glace que lui.

“Le simple fait de repenser à tous les souvenirs que j’avais en grandissant et qu’elle a pu vivre cette expérience est plutôt cool”, a-t-il déclaré.

« J’ai remarqué, grâce à l’entraînement, que les enfants adorent tous venir sur ces vieilles patinoires.

Williams a déclaré que la patinoire est une « deuxième maison » que la communauté essaie de conserver pour les générations à venir.

Le conseil de la patinoire a récemment lancé une campagne GoFundMe pour aider à couvrir les frais d’entretien et de réparation.

“Ce n’est pas bon marché d’entretenir une vieille grange comme celle-ci”, a-t-il déclaré.

Des bénévoles ont récemment remplacé les panneaux de rondelles de la patinoire. Williams a déclaré qu’il avait fallu deux étés et demi et 1 000 heures de travail et coûté 18 000 $.

C’était beaucoup de travail, mais il a dit que ça en valait la peine.

« Nous voulons simplement que chaque prochaine génération puisse vivre ce que nous avons vécu, que ce soit du temps de glace illimité ou simplement la nostalgie de pouvoir jouer dans sa ville natale », a déclaré Williams.