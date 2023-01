Une femme condamnée pour homicide par imprudence il y a 20 ans plaide coupable de conduite en état d’ébriété à Crystal Lake – Shaw Local

Une femme reconnue coupable en 2004 d’homicide par imprudence dans un accident de Sycamore qui a tué son petit ami de 20 ans a été condamnée ce mois-ci à trois ans de prison après avoir plaidé coupable de conduite en état d’ébriété il y a plus d’un an à Crystal Lake.

Patricia DeMaio, 40 ans, du bloc 500 de Regency Drive dans le lac de Zurich, a plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite aggravée sous l’influence, un crime de classe 3.

L’infraction a été aggravée parce que DeMaio a été reconnu coupable en 2004 d’homicide imprudent sous l’influence de l’alcool ou de drogues. Elle avait plaidé coupable et avait été condamnée à six mois de prison dans le comté de DeKalb et à 48 mois de probation, selon les rapports de l’époque et les archives du tribunal du comté de DeKalb.

DeMaio avait 20 ans le 21 juin 2003, lorsqu’elle a écrasé sa Jeep Cherokee alors qu’elle conduisait vers l’ouest sur Plank Road à Sycamore. La Jeep a quitté la route et a roulé avant de heurter un poteau électrique près d’une courbe à Moose Range Road, tuant son petit ami de l’époque, Jonathan Moore.

Elle a de nouveau été arrêtée en septembre 2021 après que la police a déclaré qu’elle conduisait un véhicule à Crystal Lake avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale de 0,08, selon l’acte d’accusation déposé au palais de justice du comté de McHenry.

DeMaio, qui est sortie de prison avec une caution de 20 000 $ depuis peu après son arrestation en 2021, doit purger 50% de la peine de trois ans et recevra un crédit pour une journée purgée dans la prison du comté après son arrestation initiale.

Elle recevra également un crédit pour tous les jours passés sous la garde de la prison jusqu’à ce qu’elle soit placée en garde à vue par le Département des services correctionnels de l’Illinois, a déclaré le juge du comté de McHenry, James Cowlin.

Cowlin a déclaré qu’il recommandera à l’IDOC que son infraction est le résultat de la consommation ou de l’abus d’alcool et suggérera qu’elle soit admise dans un programme de toxicomanie pendant son incarcération.

Après sa peine de prison, DeMaio sera en probation pendant six mois. Elle est également condamnée à payer 2 008 $ d’amendes et de frais.