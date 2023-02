“Une erreur colossale” sur le Brexit, déclare John Major aux députés

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La Grande-Bretagne a commis une “erreur colossale” en quittant l’UE, a déclaré l’ancien Premier ministre conservateur Sir John Major à un groupe de députés multipartites.

Sir John – comparaissant devant la commission des affaires d’Irlande du Nord – a déclaré qu’il n’était pas un “europhile important”, mais a insisté sur le fait que le Royaume-Uni était plus fort à l’intérieur du bloc.

Sir John, qui a fait campagne pour rester dans l’UE avant le référendum de 2016 sur le Brexit, a déclaré que l’adhésion au bloc “a facilité la voie” pour de nombreux accords au début du processus.

Il a déclaré que de nombreuses affaires vitales étaient menées en marge des réunions de l’UE. « C’était une tente très utile dans laquelle nous pouvions opérer discrètement. Nous avons pleinement utilisé cette tente.

Sir John a ajouté: “Cette relation avec l’Irlande comptait à l’époque et elle compte maintenant. Nous sommes hors de l’Union européenne et ils en font partie. Ils sont l’un des moyens par lesquels nous pouvons étendre et récupérer certaines des choses que nous avons si délibérément jetées lorsque nous avons quitté l’UE.

Sir John a déclaré qu’il ne croyait pas que l’UE soit proche de la perfection. “Parce que j’ai négocié le traité de Maastricht, les ultra-brexiters me considèrent comme un europhile important. Ce n’est pas vrai.

« Je suis un Européen très pragmatique. Il y a beaucoup de choses que je n’aime pas. Mais je regarde le paquet et je dis : « Est-ce que les gens de mon pays seraient mieux et plus en sécurité si nous étions à l’intérieur de l’Union européenne ou si nous étions à l’extérieur ? Je suis arrivé à la conclusion que nous serions mieux à l’intérieur.

Déplorant le fait que la Grande-Bretagne n’était plus l’un des trois grands blocs de puissance du monde, l’Europe, la Chine et les États-Unis, Sir John a déclaré: “Je pense que non seulement nous, mais l’ensemble de l’Europe est plus fort avec la Grande-Bretagne.”

« Supposons que nous ayons eu une belle dispute avec la Chine. La Grande-Bretagne a décidé d’imposer des sanctions à la Chine ; La Chine ne serait pas très gênée. Si l’Union européenne le faisait parce que nous étions maltraités, elle aurait un tout autre avis à ce sujet.

Sir John a déclaré qu’il acceptait que le protocole d’Irlande du Nord était un “gâchis” et avait été “très mal négocié” par le gouvernement de M. Johnson. L’ancien Premier ministre a soutenu l’idée que toutes les parties compromettent maintenant pour faciliter les contrôles d’une manière « homme d’État ».

Dans un avertissement au DUP et aux Tory Brexiteers qui ont menacé de s’opposer à tout compromis conclu par M. Sunak, il a ajouté: “Les hommes d’État qui font [compromise] allons réussir. Les politiciens qui n’arrêtent pas de crier des slogans à leurs partisans les plus extrêmes ne le feront pas.

Sir John a déclaré qu’il comprenait les arguments de souveraineté des Brexiteers, mais pensait que beaucoup d’entre eux sont “plus sémantiques que réels” puisqu’aucun pays n’est vraiment indépendant. « Qui a la souveraineté pure dans l’Otan ? Nous nous inscrivons tous à l’OTAN ; personne ne s’en plaint. »

Il a ajouté: “Je me demande combien de coupes que nous avons subies, ou de pénuries de nos services publics, n’auraient pas eu lieu sans la perte de PIB parce que nous avons quitté l’Union européenne?”

Pendant ce temps, le chancelier Jeremy Hunt a été mis au défi aux Communes d’admettre que la Grande-Bretagne était “plus pauvre” à cause du Brexit. Barry Sheerman, du parti travailliste, a exhorté les députés de tous les partis à admettre que « nous sommes plus pauvres dans ce pays » après la sortie de l’UE.

Le député de Huddersfield a demandé au chancelier s’il était d’accord avec les commentaires de l’ancienne ministre de l’Intérieur conservatrice Amber Rudd selon lesquels certains Brexiteers, après “quelques verres”, admettraient que cela avait été désastreux.

Il a ajouté: “Pourrions-nous, sur tous les bancs, admettre que nous sommes plus pauvres dans ce pays à cause du Brexit et faire quelque chose à ce sujet?”

M. Hunt – un Remainer en 2016 – a répondu: « Si les travaillistes sont vraiment contre le Brexit, ils devraient avoir le courage de leurs convictions et dire qu’ils veulent rejoindre l’UE et c’est le problème car ils ne croient pas qu’ils peuvent réussir. de cela, ils ne pourront jamais diriger l’économie britannique en dessous.