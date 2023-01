Rheinmetall a déclaré aux médias qu’il pourrait donner 139 Léopards à l’Ukraine, le premier lot devant être prêt d’ici avril ou mai.

Le fabricant d’armes allemand Rheinmetall a révélé qu’il pourrait fournir plus d’une centaine de chars Leopard de diverses modifications à l’Ukraine au cours de l’année à venir.

Malgré une pression croissante, Berlin n’a pour l’instant pas accepté de donner le matériel à Kiev. La ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a toutefois clairement indiqué que le gouvernement allemand ne ferait pas obstacle aux autres pays désireux de faire don de certains de leurs propres chars Leopard.

S’adressant au site Web d’information RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), le porte-parole de Rheinmetall a déclaré: “Sur le Leopard 2A4, nous avons 22 véhicules, que nous pourrions rendre opérationnels et livrer en Ukraine.« Ce processus devrait cependant prendre environ un an, selon le rapport publié mardi.

Le fabricant d’armes allemand dispose de 29 chars Leopard 2A4 supplémentaires qui sont en cours de révision dans le cadre du programme de transfert d’armes de Berlin avec d’autres pays européens, a révélé le porte-parole. Les véhicules seront opérationnels d’ici avril ou mai.

Le représentant de Rheinmetall a ajouté que la société pourrait également fournir 88 anciens modèles Leopard 1, mais s’est abstenue de donner des délais, citant l’incertitude générale sur la question.















En vertu de la législation allemande, les exploitants étrangers d’armes de fabrication allemande doivent demander une autorisation à Berlin s’ils souhaitent les remettre à des pays tiers.

S’adressant dimanche au diffuseur français LCI, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré que si des pays comme la Pologne demandaient officiellement une telle autorisation, Berlin “ne ferait pas obstacle.”

Le commentaire du haut diplomate indiquait un changement d’avis apparent de la part de l’Allemagne, qui pas plus tard que vendredi avait réitéré sa réticence à autoriser le transfert de Léopards vers l’Ukraine.

La position exprimée par le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius lors d’une réunion du groupe de contact ukrainien à la base aérienne américaine de Ramstein a suscité une frustration généralisée, en particulier de la part de la Pologne. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré un «petite coalition» pourrait être créé pour faciliter les livraisons des chars de fabrication allemande, malgré l’opposition de Berlin.

Moscou a accusé les nations occidentales de mener une guerre par procuration contre elle via l’Ukraine. Les responsables russes ont également affirmé à plusieurs reprises qu’en fournissant à Kiev des armes de plus en plus avancées, ses partisans ne font que prolonger le conflit et risquent une confrontation directe avec Moscou.

Commentant la possibilité que des chars occidentaux soient livrés à l’Ukraine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré vendredi dernier que l’armement ne ferait pas beaucoup de différence sur le champ de bataille.

Auparavant, il disait armure occidentale »va brûler comme le reste» des armes fournies à Kiev.